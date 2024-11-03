快訊

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

不讓華郵替賀錦麗背書 貝佐斯背後政商考量

「我和香港沒有了靈魂」 杜琪峯：已失去人權和自由

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。（歐新社）
香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。（歐新社）

香港導演杜琪峯近日接受「BBC News中文」專訪時表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，被問到香港和他失去了什麼，杜琪峯直指是「自由，言論的自由，簡單點說就是人權和自由」。他指出，當前香港整體社會都「有條線」，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。

杜琪峯在專訪中表示，近年是他「人生裡面最低潮的時間，這是環境上的影響」。「我一直以來都堅持在香港拍戲，香港對我很重要，我覺得現在沒有了靈魂，including我和香港也無了」，而這些失去的靈魂，就是人權和自由。

被問到自己19年前一手創立、被認為是香港新導演搖籃的《鮮浪潮》計畫，日前被香港藝術發展局停止資助，杜琪峯指他早有預感，「代表政府沒有信心，對人民沒有信心，對社會沒有信心」，稱不明白為何《鮮浪潮》受歡迎反而被撤銷，「放些煙火就當香港很繁榮，你騙誰？外婆都騙不到了。」

杜琪峯說，當藝術完全政治化的時候，傷害很大，藝術發展會出問題。他指出，有沒有《鮮浪潮》不是最重要的事，而是「有沒有希望」。香港現時在電影工業及藝術各方面「都不是一個好的時代」。

港版國安法生效後，港府也修訂了「電影檢查條例」，有不少《鮮浪潮》電影涉及國安、疫情或者同志議題，因未過「電檢紅線」無法上映。杜琪峯認為，不只電影，而是整體（社會）都「有條線」。面對「一隻大象」，「你只是一隻蟻時，踩中必死」。

杜琪峯認為，不想觸碰紅線，便「別說那麼多關於香港政治上的事，多說一點愛情、親情」，於是當前很多電影走向生活描述，「電影的幻想小了」。在創作自由受限的環境下，杜琪峯說自己不會要求年輕電影人拍怎麼樣的戲，而是「要聰明的去走創作路線」，「你可以頑強的，但問題你會有損失，這個損失值不值得？你自己決定。」

至於有些導演近年選擇讓電影參加國際影展，在海外放映，是否得以殺出血路？杜琪峯直言：「它一天沒有改變，你都是受苦，逃得過一次，逃不過第二次。」

杜琪峯坦言自己有時會去想為何「他們」為何要控制某些東西？簡單來說就是對人民沒信心、對國家沒信心，要是有信心就不會出現這些規範，但「人類不需要這樣的管制。」

杜琪峯說，「一國兩制」賦予香港成為一個特殊地方，他仍然相信「香港特別行政區基本法」，不過僅限於「原來那個」。過去也有人找他去拍「主旋律」電影，但自己構思出來的就不是主旋律，後來也就沒人找了。

杜琪峯2019年曾因與電影投資方製作合約所限，辭任第56屆金馬獎評審團主席。隨著第61屆金馬獎將至，是否有機會來台參加？杜琪峯說，「如果因為我出席導致老闆血本無歸，我不忍心。」他也提到，兩岸華語影壇間，政治肯定多過藝術角度。

香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，失去了人權和自由。（圖／截取自BBC中文YouTube）
香港導演杜琪峯近日接受BBC中文專訪表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，失去了人權和自由。（圖／截取自BBC中文YouTube）

港版國安法 電影 香港

延伸閱讀

「東方不敗」林青霞歡度70歲生日！親曝人生最大遺憾

香港輕奢旅行新玩法！入住香港文華東方、漫步藝術之地感受港式奢華情懷

金馬賓館現代美術館で叶う エコでグリーンな芸術体験

等候時間長、部分藥品高價 香港人興起「北上求醫」

相關新聞

大陸擴大免簽 新增九個國家

為進一步便利中外人員往來，大陸決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、...

「我和香港沒有了靈魂」 杜琪峯：已失去人權和自由

香港導演杜琪峯近日接受「BBC News中文」專訪時表示，他覺得香港和他自己「現在沒了靈魂」，被問到香港和他失去了什麼，...

西班牙洪災增至211死⋯包含2大陸公民 習近平致慰問電

西班牙東南部自10月29日遭受暴雨襲擊，釀成了該國數十年來最嚴重的水災，目前已造成211人死亡，其中包含2名中國大陸公民...

關係解凍 中加直航增班敲定

中國與加拿大的緊張關係似有解凍跡象，中加兩國民航部門近來達成協議，恢復並增加雙方客運直飛航班。其中，由海南航空執飛北京到...

兩岸觀策／賴清德的中華民國 一箭三鵰

賴清德總統自五二○就任以來，接連拋出中華民國論述，有人認為他立場轉向，也有人質疑仍是借殼台獨（新兩國論），但無論如何，這...

英商貿官員訪陸 加強經貿合作

中英在經貿合作升溫，繼英國外交大臣拉米十月十八日訪陸，英國商業貿易部常務次官戴維斯也在十月卅一日在北京與大陸工業和信息化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。