大陸擴大免簽 新增九個國家

為進一步便利中外人員往來，大陸決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。今年前三季，大陸免簽入境的外國人達488.5萬人次，年增78.6%。

大陸外交部發言人林劍宣布此項政策，至2025年12月31日期間，上述九國持普通護照人員到大陸經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

大陸今年以來已多次對其他國家實施免簽，包括1月15日給予瑞士單方面免簽待遇，1月17日給予愛爾蘭單方面免簽待遇，3月7日擴大免簽國家範圍，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六個國家持普通護照人員試行免簽政策，6月17日大陸將澳洲納入單方面免簽國家範圍等。

此外，在各大外航紛紛縮減與大陸直航航線之際，大陸民航局指出，經大陸和加拿大兩國民航部門多輪磋商，雙方航空公司近日啟動直航增班工作。將有助於滿足雙方人員往來和經貿需求，推動中加航空運輸市場進一步恢復。

專家認為，此舉將直接推進兩國貿易往來發展，特別是旅遊業發展。

中國民航報此前報導，經大陸和加拿大民航部門多輪磋商，加拿大航空公司計畫自12月7日起將目前溫哥華—上海直飛每周四班往返航班，增至每周七班，自2025年1月15日起恢復運營溫哥華—北京直飛每周七班往返航班，大陸航空公司也在加快申請增班計畫。

根據大陸國家移民管理局此前統計，今年前三季全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.6億人次，與去年同期相比上升30.1%。其中，第3季大陸全國各口岸入境外國人818.6萬人次，上升48.8%，通過免簽入境488.5萬人次，上升78.6%。