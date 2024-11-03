北韓派兵援俄 陸學者：北京尷尬

北韓出兵援助俄羅斯，美國與中方交涉希望中方發揮勸阻影響力。大陸外交部冷回稱「是他們自己的事」，大陸專家表示，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡。

法新社記者一日在大陸外交部記者會提問，北韓士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統對中國在北韓向俄羅斯派兵問題上「保持沉默」感到驚訝。

大陸外交部發言人林劍當時回應，北韓和俄羅斯是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握北韓和俄羅斯雙邊交往合作的具體情況。

大陸要如何處理與俄羅斯和朝鮮（北韓）的關係，以及遏制俄烏戰爭效應外溢至東亞，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，俄羅斯和北韓實際上已形成軍事結盟關係，北韓向俄羅斯提供大量武器彈藥，俄羅斯和北韓確實也想拉攏中國一起重建三方軍事合作，但中國不會介入朝俄軍事結盟，因為大陸的戰略選擇是成為世界秩序與和平合作的參與者。

朱鋒同時指出，讓大陸尷尬的是，北韓派兵援俄反而進一步深化美日韓安全合作，這個三方安全合作還會在台灣問題和南海問題頻頻向大陸施壓。大陸要明確向美日韓表明，要避免烏克蘭戰爭對東亞造成災難性的巨大溢出效應，需各方共同行動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘研判，北韓和俄羅斯大概不會接受大陸的相關勸誡，大陸同時也擔心與北韓和俄羅斯關係受損，所以實質上能做的甚微。時殷弘也分析，自二○一八年三月金正恩以北韓領導人身分首次訪問大陸，美國與其盟國就未真正向大陸施壓，要求約束北韓，因為也達不到實質效果，所以大陸在面對北韓和俄羅斯的時候會有一定程度的困難。