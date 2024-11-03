英商貿官員訪陸 加強經貿合作

中英在經貿合作升溫，繼英國外交大臣拉米十月十八日訪陸，英國商業貿易部常務次官戴維斯也在十月卅一日在北京與大陸工業和信息化部副部長辛國斌會見。辛國斌表示，大陸願與英方在新能源和智慧網聯車、綠色低碳、數位經濟等領域加強溝通交流。

戴維斯表示，英方願與中方就工業領域雙方共同關切的議題進行交流，挖掘新的合作契合點，以產業合作促進兩國經濟發展。

根據英國駐華使館的貼文，戴維斯在行前表示，英中之間的貿易與投資關係，對英國新政府的經濟增長起到至關重要的作用，雙方可以在許多領域合作，尤其是在綠色轉型領域。

央視報導，隨著歐盟對從大陸進口的電動汽車加徵為期五年的反補貼稅正式生效，一位在倫敦某家大陸電動車品牌服務的銷售人員表示，大陸電動汽車價格合理，技術先進，在英國消費者中備受好評，英國政府不打算加徵關稅，此舉有助於中英兩國互利共贏。

此外，英國四十八家集團俱樂部主席佩里認為，歐盟的決定只是短期解決方案，並會帶來長期問題。歐盟發展速度將放慢，在可再生能源和高質量發展的領域無法與世界接軌，長遠來看消費者將付出更多代價，這樣的政策初看起來有助於歐盟內部市場，但是並不具有前瞻性。