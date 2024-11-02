落實「兩國方案」國際聯盟會議 陸特使：唯一現實出路

大陸政府中東問題特使翟雋10月30至31日在沙烏地阿拉伯首都利雅得出席落實「兩國方案」國際聯盟（International Alliance to Implement the Two-State Solution）首次高級別會議。翟雋表示，「兩國方案」是結束巴以衝突循環往復、推動巴勒斯坦問題政治解決的唯一現實出路。

據外媒報導，該聯盟是上個月在聯合國大會開始運營的組織，成員有來自大陸、中東和歐洲地的國家。本次會議共有94個國家和地區、國際組織代表出席。該會議將重點討論提供人道援助、陷入困境的聯合國巴勒斯坦難民機構及推動兩國解決方案的措施。

大陸外交部2日發布消息，與會各方表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，國際社會應共同努力，推動盡快實現加薩停火，支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處履職，緩解加薩人道主義災難。

會議指出，「兩國方案」是政治解決巴勒斯坦問題、實現中東全面持久和平與安全的基礎，落實「兩國方案」國際聯盟致力於制定切實措施和時間表以推動和平進程。

翟雋表示，本輪巴以衝突已延宕超過一年，造成前所未有的人道危機。事實再次證明，「兩國方案」是結束巴以衝突循環往復、推動巴勒斯坦問題政治解決、實現中東地區持久和平的唯一現實出路。

翟雋續指，中方將繼續同國際社會一道，全力推動局勢盡快降溫，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道，為早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出應有貢獻。

大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭10月2日在聯合國人權理事會第57屆會議審議巴勒斯坦和其他阿拉伯被占領土人權狀況一般性辯論上表示，國際社會應在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。