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大陸外交部宣布對韓國等9國試行免簽政策

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部宣布對韓國等9國試行免簽政策，圖為今年5月大陸總理李強(左)與南韓總統尹錫悅會面。圖／新華社
大陸外交部宣布對韓國等9國試行免簽政策，圖為今年5月大陸總理李強(左)與南韓總統尹錫悅會面。圖／新華社

據大陸外交部網站，昨天11月1日下午的大陸外交部例行記者會會後，對於媒體問及新增免簽國家的問題，發言人林劍表示，自11月8日起，將對包括韓國、挪威、芬蘭、丹麥等9個國家持普通護照旅客試行免簽政策。

據網站消息，昨記者會有記者問及，我們注意到，習近平主席會見斯洛伐克總理費科時宣布中方將對斯單方面免簽，能否介紹具體情況？除已生效的20個國家以外，是否還有新增加的免簽國家？

林劍即回答稱，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

這9國中，北歐國家佔了4個，但其中挪威、丹麥及芬蘭的首相或總統都於9月後陸續訪問大陸，昨天斯洛伐克總理費科也是在習近平接見後宣布給予免簽待遇，但韓國除了今年5月有外長訪陸，同月並在首爾舉行了中日韓三國領導人會議，大陸國務院總理李強出席外，並未有總理或總統等領導人層級官員訪陸。卻仍然獲得列入新增單方免簽國家，似乎顯示陸方有意強化與南韓的關係。

韓聯社也報導稱，這是南韓首次被列為中方的免簽對象。南韓從事旅遊業的一名人士表示，此前常聽說中方關注南韓遊客多訪問張家界等旅遊景點的消息。今後南韓人入境中國更加方便，預計訪華南韓遊客有望進一步增加。

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