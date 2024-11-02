荷眾院團訪台 陸駐荷使館：粗暴干涉中國內政、向台獨發出錯誤訊號

對於荷蘭議會代表團訪問台灣，昨並獲賴清德總統等接見，大陸駐荷蘭大使館發言人今早作出評論回應，他表示，荷蘭議會二院（眾議院）一些議員不顧中方反對，並執意竄訪中國台灣地區。這是對一個中國原則的公然違背，是對中國內政的粗暴干涉，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對。

荷蘭國會9月12日曾通過一項挺台決議，決議包括「確認1971年聯合國第 2758 號決議表明中華人民共和國的地位，但並未判定中華人民共和國對台灣享有主權，也未就台灣未來參與聯合國或其他國際組織作出判斷」等多項內容。

而荷蘭眾議院的外貿暨發展委員會組成訪問團更於日前抵台，連日來分獲我外交部等部門接待，昨天並獲賴清德總統、立法院長韓國瑜接見，賴總統接見時，感謝荷蘭眾議院對台灣的支持，並促請荷蘭政府關切台海和平、強化雙邊關係。而韓國瑜接見時，荷眾議院外貿暨發展委員會的主席德菲仕在致詞時更再提2758號決議，她表示，聯大第2758號決議未排除台灣參與國際組織，荷蘭國會是歐洲第一個通過類似動議的國家。

陸駐荷使館發言人對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中荷建立和發展外交關係的政治基礎。

他說，荷蘭國會作為國家權力機構，不應與中國台灣地區進行任何官方往來。中方敦促荷方切實恪守一個中國原則，停止任何干涉中國內政的行徑，立即採取有效措施消除惡劣影響，以實際行動維護中荷關係發展大局。