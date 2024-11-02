96歲久未露面…朱鎔基託人發聲 破健康疑雲

九十六歲的大陸前國務院總理朱鎔基久未露臉，甚至被傳出身體出現問題。日前清華大學經濟管理學院顧問委員會舉行二○二四年會，朱鎔基委託清華大學校長李路明轉達了對顧問委員和特邀專家的誠摯問候，破除外界流言。

港媒星島日報報導，清華的這則訊息顯然刻意要打破不實的傳聞。朱鎔基雖只是託人代他向委員會表示問候，並未親自現身，但據稱朱鎔基之子、中金公司原總裁兼首席執行官朱雲來也出席了相關活動。朱雲來參與活動也反證朱鎔基的健康情況並無問題。

「清華文科」微信公眾號發布消息，十月廿五日下午舉行的顧問委員會會議上，清華大學校長、清華經管學院顧問委員會副主席李路明轉達了清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候，並代表學校向各位委員長期以來對清華大學和經管學院的關心支持表示感謝。

消息稱，廿五日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥還會見了顧問委員會委員代表。丁薛祥表示，中國經濟運作穩中有進，正加快實施一攬子增量政策，並努力實現全年經濟社會發展目標。

顧問委員會現任主席、美國蘋果電腦執行長庫克發言表示中國未來發展機遇眾多，願繼續擴大對華投資合作。

消息還稱，前國家副主席王岐山已接替朱鎔基擔任清華經管學院顧問委員會名譽主席，當天晚上會見並宴請與會者。

本次會議共有廿二名委員參會，除了庫克以主席身分與會，其餘出席者還有美國橋水投資公司創始人、哈佛商學院院長、淡馬錫首席執行長、黑石集團董事長、沃爾瑪全球總裁兼首席執行官、殼牌集團董事會主席、ＢＭＷ寶馬集團董事長等人。