習近平見澳門準特首岑浩輝 稱「一國兩制」是好制度

大陸國家主席習近平1日下午，在北京會見即將上任澳門特首的岑浩輝。習近平說，岑浩輝長期擔任澳門終審法院院長，「愛國愛澳」立場堅定，中央是「充分肯定、充分信任」的，並指「一國兩制」是符合國家、民族根本利益，符合澳門根本利益的好制度，大陸中央將繼續「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針不改變、不走樣。

據央視，習近平1日下午，在北京人民大會堂，會見新當選並獲中共中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。會見中，大陸國務院總理李強頒發了任命岑浩輝任澳門特首的國務院第794號令。

習近平對岑浩輝說，「你曾長期擔任終審法院院長，愛國愛澳立場堅定，依法履職、恪盡職守，為澳門繁榮穩定作出了積極貢獻」。

習近平還說，「你在行政長官選舉中獲得高票提名、高票當選，顯示澳門社會對你的廣泛認同與支持。中央對你是充分肯定、充分信任的。」

習近平表示，「一國兩制」是符合國家、民族根本利益，符合澳門根本利益的好制度。澳門回歸祖國（中國大陸）25年來，在中央和祖國內地大力支持下，特別行政區政府和社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得舉世矚目成就，憲法和澳門基本法確立的特別行政區憲制秩序牢固樹立，澳門各項事業全面進步，國際影響力顯著提升。

習近平說，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，確保不會改變、不走樣。

習近平接著提到，中共二十屆三中全會強調要發揮「一國兩制」制度優勢，要求岑浩輝不斷開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐新局面。

據央視，岑浩輝「決心在習近平主席和中央政府的領導下」，全面準確、堅定不移地「一國兩制」方針，維護國家主權、安全、發展利益。

作為唯一候選人，岑浩輝上月13日在澳門特首選舉中，得到394票當選，較386張提名票更多，他昨日啟程前往北京接受任命，預計2024年12月20日就職。