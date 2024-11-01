習近平會費科 喊話歐盟避免將經貿問題政治化

大陸國家主席習近平1日會見來訪的斯洛伐克總理費科，宣布將兩國關係提升為「戰略夥伴關係」，給斯洛伐克公民15天免簽入境中國大陸的待遇。另就中歐關係，習近平說，希望歐盟堅持中歐夥伴關係定位，採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。

據大陸外交部，習近平1日下午在北京人民大會堂會見費科，會後，雙方發表《中華人民共和國與斯洛伐克共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。

習近平宣布，我們決定將中斯關係提升為戰略夥伴關係，符合兩國未來發展需要，將為雙邊合作注入新的強大動力。中方願和斯方共同努力，推動中斯關係開啟新篇章，邁向更高水準。

習近平強調，雙方可從四個面向持續推動中斯關係提質升級，一是深化政治互信，二是拓展務實合作，三是促進人文交流，四是加強國際合作。

習近平提到維持高層交往，加強策略溝通，以及用好新成立的兩國政府間合作委員會，在新能源、交通物流、基礎建設、水資源管理等領域加強對接，鼓勵企業赴斯洛伐克投資，也歡迎斯方企業到中國大陸，和進行各領域對話，用好孔子學院等平台。他宣布，中方決定給予斯洛伐克公民15天免簽入境中國大陸的待遇。

對於中歐關係，習近平說，中方高度重視中歐關係。明年是中歐建交50周年，中歐關係應該展現應有的成熟與穩定。希望新一屆歐盟機構堅持中歐夥伴關係定位，採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。

據中方發布，費科說，斯方堅定奉行「一個中國政策」，感謝中方給予斯洛伐克公民15天入境免簽政策，支持習近平提出的三大全球倡議，反對單邊主義和霸權主義，願積極推動歐盟致力於透過對話磋商妥善處理分歧。

據大陸外交部，雙方也就烏克蘭危機交換了意見。習近平闡述中方一貫原則立場，讚賞斯方秉持客觀、理性、公正態度，歡迎斯洛伐克和更多志同道合的國家與中方一道，為勸和促談發揮積極作用。

斯洛伐克是反對向大陸電動車加稅的歐盟國家之一。據大陸外交部先前發布，費科應李強邀請，於10月31日至11月5日對中國大陸進行正式訪問，期間將與習近平、李強，和大陸全國人大委員長趙樂際進行會面、會談。

另據斯洛伐克政府網站介紹，費科將訪問北京、安徽合肥並參加商業論壇，參觀大陸電池製造商的生產工廠，計畫前往上海出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式。