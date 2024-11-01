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COVID-19關鍵人石正麗高調復出 參與美中病毒研究

中央社／ 台北1日電
中國病毒學家、中國科學院武漢病毒研究所研究中心主任石正麗。（中新社）
中國病毒學家、中國科學院武漢病毒研究所研究中心主任石正麗。（中新社）

COVID-19疫情爆發後，西方病毒學者稱中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗是病毒散播的關鍵人物。在沈寂4年後，石正麗近日高調出現在國際病毒研究界。

綜合美國自由亞洲電台、陸媒極目新聞報導，國際頂尖科學期刊「自然」（Nature）10月30日發表了題為「定製化新冠病毒受體」（Design of CustomizedCoronavirus Receptors）的論文，在首段介紹研究團隊的文字中清楚列出了石正麗Zheng Li Shi的名字。

據報導，這項研究合作的單位包括廣州實驗室、中國科學院武漢病毒研究所石正麗團隊、美國華盛頓大學維斯勒（David Veesler）團隊及武漢大學生命科學學院/病毒學國家重點實驗室嚴歡團隊。

該研究首次提出「定製化新冠病毒受體」的概念，旨在不依賴天然受體的條件下構建易感細胞模型。基於該技術，研究團隊為多種冠狀病毒成功設計了功能性人工受體，並透過合作深入探索了人工受體發揮功能的機制及其多方面的應用價值。

COVID-19於中國湖北省武漢市爆發之初，石正麗是武漢病毒實驗研究室其中一名主要負責人。美國紐約時報今年6月發表題為「為什麼說新冠病毒可能是從武漢病毒研究所洩漏的」的文章，作者美國麻省理工學院和哈佛大學布羅德研究所分子生物學家AlinaChan表示，越來越多數據和科學論文證明，病毒是從武漢的一個研究實驗室洩漏。

自由亞洲電台的報導提到，中國的網易去年初也曾發表兩篇文章指責石正麗「製造人工病毒」，更質疑COVID-19病毒來自實驗室。相關文章都指石正麗的研究獲西方支持，但文章很快被刪除。

武漢 病毒 石正麗

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