歐洲議會訪團來台 陸委會：感謝對台堅定支持

中國經濟與美國大選，首度密切地纏繞到一起，中國人大常委會的會期都刻意延期至11月4日至8日，期間正好碰上美國大選。外界對人大常委會將通過的各項決定中，最關注的是救市規模，是拿出4兆、6兆還是 10兆人民幣來救市？這些錢以何種形來付出，又限定用於何方？ 然而因美國總統大選前所未有的撲朔迷離，其最終結果又可能對中國前景有決定性影響。原本傳說中的「一攬子增量政策」至少兩套方案，應對美國大選兩種結果，但中共決策層現在思路大變，有了第三手的準備，除了打國債牌，還要打人民幣匯率牌…

2024-11-01 07:00