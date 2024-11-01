快訊

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠遭祝融 消防人員急搶救

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

歐洲議會訪團來台 陸委會：感謝對台堅定支持

中央社／ 台北1日電

歐洲議會跨黨派議員團到訪台灣。陸委會副主委沈有忠表示，歐洲議會日前通過挺台決議，感謝歐洲議會友台小組主席蓋勒隨即率團來台，透過實際行動展現對台堅定支持。

大陸委員會（陸委會）1日透過新聞參考資料表示，沈有忠於10月30日會晤歐洲議會跨黨派議員團，從蓋勒（Michael Gahler）手中接過歐洲議會日前甫通過的挺台決議案影印本。

沈有忠表示，感謝歐洲議會議員於10月24日通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，隨即率團來台，透過實際行動展現對台堅定支持。

他指出，歐洲議會支持台灣參與國際組織，這對於台灣意義重大。中國大陸應該順應國際趨勢，停止錯誤解讀聯大第2758號決議，停止武力恫嚇台灣人民，對於區域和全球和平、安全與繁榮做出貢獻。

沈有忠強調，中華人民共和國無權代表台灣，面對國際局勢變化以及中共對台極限施壓，總統賴清德於5月20日就職時已清楚揭示秉持「四個堅持」，同時提出「四大行動方案」，後又進一步強調「四個不變」。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日至11月1日訪問台灣，由蓋勒（Michael Gahler）率團，成員包括歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（OndřejKolář）與歐洲議會友台小組秘書長蒲森川（MarkusPoesentrup）。

2758號決議 議員 陸委會

延伸閱讀

吳釗燮：歐洲國家軍艦航行台海 嚇阻中國對台侵略野心

影／歐洲跨黨派議員訪台團拜會韓國瑜 籲強化雙邊關係

歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

會歐洲跨黨派訪團 朱立倫：能源供應韌性對台至關重要

相關新聞

大陸對台「首來族」免門票 北京景區多未標示需到窗口詢問

大陸國台辦9月30日宣布全大陸有1,265個景區對持首次辦理台胞證（簽發次數為01，簡稱首來族）的台灣民眾一年...

歐日安保合作 陸外交部：不應針對第三方

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利1日起訪問日本，期間簽署「安全保障及防衛夥伴關係」協議，被視為協調抗中。對此，大陸外交部...

中國維權律師余文生許艷夫婦獲刑 美國譴責

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）10月31日發表聲明譴責中國政府近日對維權律師余文生和他的妻子許艷判...

春哥侃陸／經濟撞美大選多重難料 中共端出第三手準備

中國經濟與美國大選，首度密切地纏繞到一起，中國人大常委會的會期都刻意延期至11月4日至8日，期間正好碰上美國大選。外界對人大常委會將通過的各項決定中，最關注的是救市規模，是拿出4兆、6兆還是 10兆人民幣來救市？這些錢以何種形來付出，又限定用於何方？ 然而因美國總統大選前所未有的撲朔迷離，其最終結果又可能對中國前景有決定性影響。原本傳說中的「一攬子增量政策」至少兩套方案，應對美國大選兩種結果，但中共決策層現在思路大變，有了第三手的準備，除了打國債牌，還要打人民幣匯率牌…

本月APEC峰會 「習石會」有望

日媒昨天引述消息報導，首相石破茂正在協調與大陸國家主席習近平舉行會談，時間地點就在十一月中旬於南美洲舉行的ＡＰＥＣ祕魯峰...

共軍雙航母 演練打擊美航母

解放軍海軍遼寧艦編隊近日前往南海某海域進行遠海實戰化訓練，訓練期間首次與山東艦編隊進行模擬打擊美航母的雙航母編隊演練。遼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。