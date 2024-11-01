大陸對台「首來族」免門票 北京景區多未標示需到窗口詢問

大陸國台辦9月30日宣布全大陸有1,265個景區對持首次辦理台胞證（簽發次數為01，簡稱首來族）的台灣民眾一年內免門票，並於10月30日再度宣布第二批開放的795個景區，至於具體落實措施，以北京幾個景點來看，確實都有首來族的免票，不過各個景區多無標示，且執行期間說法亦不同。

大陸官方發布的景區，在北京市內，幾乎都屬於北京市屬公園，包含頤和園、天壇公園、北海公園、景山公園、中山公園、香山植物園、北京動物園、玉淵潭、陶然亭公園等。其中頤和園、天壇都屬於世界文化遺產。官方更提到，台灣「首來族」遊客可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時了解景區有關減免門票費用措施。

本報記者1日前往位於北京西北角的頤和園，該園並沒有在官網、官方微信號宣布台胞首來族免票措施，官方的購票管道也並未有免票預約的選項。即使到了景區門口，現場的免票公告也不包含台灣「首來族」。

首來族需要先排隊到售票窗口詢問，才能確定如何使用免票優惠。具體做法是，首來族直接持台胞證到驗票閘門出示簽注為「01」的台胞證，即可放驗通過。

另一在名單上、位於北京市南方的陶然亭公園，雖然也確實執行首來族免票措施，但也並未明確標注台胞首來族免票，而公園工作人員則說，會有專門工作人員帶入場，但其強調，各個公園優惠都「只能一次」。

而另一世界文化遺產天壇公園的工作人員則說，對台胞首來族免票政策應該「一直都會這樣，不會有大的變動」。

據大陸國台辦發言人陳斌華、朱鳳蓮宣布的政策，相關「台胞來大陸旅遊促銷活動」，時間為「一年內」，不過官方並未公布具體的優惠人數，僅說明「『十一』長假期間，有不少台胞在上述景區享受到優惠」。