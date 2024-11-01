歐日安保合作　陸外交部：不應針對第三方

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利1日起訪問日本，期間簽署「安全保障及防衛夥伴關係」協議，被視為協調抗中。對此，大陸外交部發言人林劍1日表示，各方進行安全與防務合作，應有利於促進區域的和平穩定，不應針對第三人或損害他國的安全利益。

林劍強調，由於歷史原因，日本的軍事安全動向一直備受國際社會和亞洲鄰國的關注。

林劍表示，我們敦促日方切實汲取歷史教訓，堅持和平發展道路，尊重亞洲鄰國的安全關切，並在軍事安全領域慎重行事。也希望歐方不要介入區域國家領土和海洋權益爭端，為區域的和平穩定與發展發揮建設性作用。

博雷利1日起訪問日本，與日本外相岩屋毅舉行首次「日本-歐盟外長戰略對話」。

據共同社報導，博雷利今天已與日本防衛大臣中谷元舉行會談，確認雙方將強化安全保障合作。中谷元表示，雙方的安保「密不可分」，夯實歐盟對印度太平洋地區的參與很重要。

共同社並報導，今天下午，日歐將簽署寫明加強海洋安保合作等的共識文件「安全保障及防衛夥伴關係」，歐盟也與日本一樣，對中國的海洋活動抱有關切，日歐將在自由、民主等共同價值觀的基礎上深化合作。