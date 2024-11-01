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中國維權律師余文生許艷夫婦獲刑 美國譴責

中央社／ 台北1日電
中國法院10月29日以「煽動顛覆國家政權」的指稱判處中國維權律師余文生3年有期徒刑。美聯社
中國法院10月29日以「煽動顛覆國家政權」的指稱判處中國維權律師余文生3年有期徒刑。美聯社

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）10月31日發表聲明譴責中國政府近日對維權律師余文生和他的妻子許艷判處徒刑，並呼籲中國立即無條件放人。

美國之音中文網今天引述聲明指出，美國譴責中國對余文生和妻子許艷的不公正監禁。中國法院10月29日以「煽動顛覆國家政權」的指稱判處余文生3年有期徒刑，許艷1年9個月有期徒刑。這些判決表明中國繼續試圖壓制那些為人權和法治發聲的人士。

聲明說，審判余文生和許艷期間，中國當局禁止包括美國在內的數個外國使團外交官旁聽，破壞了對確保尊重余文生和許艷接受公平審判權利至關重要的透明度。

米勒的聲明呼籲中國立即無條件釋放余文生和許艷，並再次要求中國釋放所有被不公正拘押或監禁的人士。美國將繼續與那些在中國和世界各地為人權而勇敢奮鬥的人士站在一起。

維權網稍早前披露，蘇州中級人民法院10月29日上午對余文生及許艷的案件作出宣判。

作為中國知名的人權律師，57歲的余文生曾代理「709案」，為被捕的維權律師發聲，並因積極倡導憲法改革而受到當局關注，於2018年1月被捕，判刑4年，直至2022年3月刑滿釋放。

一年後，余文生及許艷再次陷入司法困境。2023年4月，二人在前往面見歐盟駐中代表團時被警方攔截，之後在「尋釁滋事」和「煽動顛覆國家政權」罪名下被拘捕。

42歲的許艷與余文生結婚以來，始終支持余文生的維權事業；2018年因余文生發表「修憲公民建議書」而遭北京警方以「妨害公務罪」刑拘，之後在「煽動顛覆國家政權」罪名下獲刑4年；2022年刑滿釋放後繼續為余文生奔走呼籲，夫妻二人因持續的維權活動而成為官方打壓重點對象。

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