美釋陸公民 陸放華裔牧師

美媒Politico報導，美國政府今年九月以釋放一名在美國拘留的中國大陸公民為條件，換取被大陸關押十八年的美國華裔牧師林大衛的自由。這可能是美國近代史上首次用一名大陸公民，來換取一名美國人的交易。

同時，此前因騷擾民主活動人士而被判九個月監禁的陸籍留學生吳嘯雷（另譯吳曉磊）已於九月十六日被減刑釋放並返回大陸，有消息指，這是九月美中換囚行動的一部分。但美國之音指出，目前暫時無法獨立證實吳嘯雷提前釋出是否與林大衛獲釋有直接關係。

Politico引述三名知情人士報導上述消息。美國國務院尚未公開透露這項換囚行動，並拒絕回答有關如何協商來換取林大衛獲釋的問題。報導指出，這與近年來美國與俄羅斯公開進行的囚犯交換行動有明顯不同。

現年六十八歲的林大衛於二○○六年被拘捕，被控合約詐騙罪判處終身監禁，但後經大陸法院減刑三次，原訂二○二九年可望假釋。他是美國國務院認定遭大陸「錯誤羈押」的三名人士之一，美國國務院今年九月十五日宣布他已獲釋，並已返回美國。

美國之音則是根據法院文件報導吳嘯雷提前獲釋的消息。廿六歲的吳嘯雷先前是柏克萊音樂學院學生，他被指控跟蹤威脅一名民主活動人士佐伊（Zooey），於今年四月被判處九個月監禁，出獄後接受三年監督後驅逐出境。他於六月七日起服刑。

美國司法部文件顯示，美國總統拜登九月十二日簽署一份赦免文件，將吳嘯雷的總刑期減為按已服刑時間折抵，稱其不完全服滿刑期「符合美國的國家利益」。此外，減刑條件還包含不得再涉足美國領土和屬地，以及不得再犯任何針對美國的罪行或違反美國法律的行為。

佐伊的兩名友人稱，她九月已從檢察官處獲悉吳嘯雷被釋放，並且「對等地從大陸換了被關押的」林大衛，她對此感到十分震驚和不解，且擔心自己的人身安全。其朋友聲稱，數日前在社交媒體上收到吳嘯雷的威脅訊息。