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共軍雙航母 演練打擊美航母

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
南海艦機操演 劍指美國 解放軍海軍兩艘航母十月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）
南海艦機操演 劍指美國 解放軍海軍兩艘航母十月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）

解放軍海軍遼寧艦編隊近日前往南海某海域進行遠海實戰化訓練，訓練期間首次與山東艦編隊進行模擬打擊美航母的雙航母編隊演練。遼寧艦此輪訓練期間也曾參與「聯合利劍—二○二四Ｂ」圍台軍演，並穿越台海北上。

新華社報導，遼寧艦編隊在訓練期間，轉戰黃海、東海、南海等多個海域，進行「實戰背景」下多個科目綜合演練，官兵全程維持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。

遼寧艦是解放軍第一艘服役的航空母艦，於二○一三年首次離泊，二○一六年底曾依據年度訓練計畫赴西太平洋海域開展遠海訓練，是首次出遠海訓練。山東號則是解放軍第二艘航母，也是第一艘大陸國產航母，於二○一九年底入列服役。

解放軍旗下「中國軍號」報導稱，雙航母編隊演練期間，多架殲十五戰機飛赴預定空域，展開實戰化演練。根據釋出畫面，山東艦與遼寧艦平行航行，並至少有十二架殲十五戰機同時出動。

報導指出，這次任務橫跨中秋、大陸「十一」國慶等節日，顯示這次訓練至少從九月中旬至十月中旬。根據我國防部消息，遼寧艦編隊九月十八日曾航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。

十月十三日，遼寧艦編隊曾駛入巴士海峽附近海域，解放軍隔日清晨宣布舉行「聯合利劍Ｂ」軍演，遼寧艦在台灣東南方海域活動，並起降殲十五艦載機侵擾台灣東部空域。十月廿二日、廿三日，遼寧艦曾自東沙群島附近海域經台灣海峽向北航行。

解放軍加速建軍備戰，新華社昨天報導，中共中央軍委會主席習近平日前簽署命令，發布「預備役人員管理暫行條例」。該條例完善預備役人員選拔補充、授銜晉銜、崗位職務任用等制度，是軍事人力資源政策制度改革的重要成果，對加速鍛造高素質專業化預備役人員隊伍具有重要意義。

另，美國拜登政府上周宣布價值近廿億美元的對台最大軍售案。大陸國防部發言人張曉剛昨天在例行記者會上表示，幾件美製武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。被問到大陸智庫在「利劍Ａ」軍演期間，起底台灣海軍攜帶雄風反艦飛彈的「海鋒大隊」十二個單位精確座標位置等相關部署，張曉剛回應稱，「台獨武裝那點兒事不難掌握」。

國防部 解放軍 遼寧艦

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