共軍雙航母 演練打擊美航母

解放軍海軍遼寧艦編隊近日前往南海某海域進行遠海實戰化訓練，訓練期間首次與山東艦編隊進行模擬打擊美航母的雙航母編隊演練。遼寧艦此輪訓練期間也曾參與「聯合利劍—二○二四Ｂ」圍台軍演，並穿越台海北上。

新華社報導，遼寧艦編隊在訓練期間，轉戰黃海、東海、南海等多個海域，進行「實戰背景」下多個科目綜合演練，官兵全程維持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。

遼寧艦是解放軍第一艘服役的航空母艦，於二○一三年首次離泊，二○一六年底曾依據年度訓練計畫赴西太平洋海域開展遠海訓練，是首次出遠海訓練。山東號則是解放軍第二艘航母，也是第一艘大陸國產航母，於二○一九年底入列服役。

解放軍旗下「中國軍號」報導稱，雙航母編隊演練期間，多架殲十五戰機飛赴預定空域，展開實戰化演練。根據釋出畫面，山東艦與遼寧艦平行航行，並至少有十二架殲十五戰機同時出動。

報導指出，這次任務橫跨中秋、大陸「十一」國慶等節日，顯示這次訓練至少從九月中旬至十月中旬。根據我國防部消息，遼寧艦編隊九月十八日曾航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。

十月十三日，遼寧艦編隊曾駛入巴士海峽附近海域，解放軍隔日清晨宣布舉行「聯合利劍Ｂ」軍演，遼寧艦在台灣東南方海域活動，並起降殲十五艦載機侵擾台灣東部空域。十月廿二日、廿三日，遼寧艦曾自東沙群島附近海域經台灣海峽向北航行。

解放軍加速建軍備戰，新華社昨天報導，中共中央軍委會主席習近平日前簽署命令，發布「預備役人員管理暫行條例」。該條例完善預備役人員選拔補充、授銜晉銜、崗位職務任用等制度，是軍事人力資源政策制度改革的重要成果，對加速鍛造高素質專業化預備役人員隊伍具有重要意義。

另，美國拜登政府上周宣布價值近廿億美元的對台最大軍售案。大陸國防部發言人張曉剛昨天在例行記者會上表示，幾件美製武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。被問到大陸智庫在「利劍Ａ」軍演期間，起底台灣海軍攜帶雄風反艦飛彈的「海鋒大隊」十二個單位精確座標位置等相關部署，張曉剛回應稱，「台獨武裝那點兒事不難掌握」。