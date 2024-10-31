會晤芬蘭總統 上海市委書記陳吉寧：加強各領域合作

芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）近日赴大陸訪問，在結束北京行後轉往上海，並於31日與上海市委書記陳吉寧會面。陳吉寧在會談中指，中芬要把握城市數位化智慧化綠色化轉型機遇，加強可持續發展經驗交流互鑑，圍繞貿易投資、科技創新、人文交流等深化務實合作，密切各領域友好合作，加強友城往來交流。斯史塔布則稱，期待雙方進一步深化經貿、科技、農業等領域互利合作。

據上海市人民政府辦公廳微信公眾號「上海發布」31日消息，陳吉寧代表上海市委、市政府和全市人民，對芬蘭總統斯史塔布到訪上海表示熱烈歡迎，並介紹上海經濟社會發展相關情況。

陳吉寧表示，中芬傳統友誼深厚，兩國面向未來的新型合作夥伴關係得到長足發展。大陸國家主席習近平與斯史塔布舉行會談，為兩國關係進一步發展指明方向。作為大陸的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海正深化建設「五個中心」，以市場化、法治化、國際化的一流營商環境，支持全球企業在滬投資展業、創新發展。

陳吉寧稱，上海願同芬方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，把握城市數位化智慧化綠色化轉型機遇，加強可持續發展經驗交流互鑑，圍繞貿易投資、科技創新、創意設計、人文交流等深化務實合作，密切各領域友好合作，加強友城往來交流，為推動兩國關係發展發揮地方的積極作用。

斯史塔布則表示，芬方重視發展對中關係，此次到大陸進行國事訪問，與習近平舉行會談，達成重要共識，取得豐碩成果。上海作為國際大都市，是中芬友好往來的重要紐帶，也是芬蘭企業在大陸投資的重要城市，同艾斯博市結為友城以來展開富有成效的合作交流。期待雙方進一步深化經貿、科技、農業等領域互利合作，圍繞綠色低碳、可持續發展加強交流互鑑，推動中芬關係不斷取得新進展。

此前，斯史塔布29日下午與習近平會晤。習近平在會面中宣布，中方願同芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭朋友來華經商、旅遊、留學。

斯史塔布則在會晤時表示，芬蘭堅持「一個中國原則」，重視中方在國際事務中的重要影響以及發揮的穩定性、建設性作用。歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。他還指出，中歐需要避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇的惡性循環之中。他並於事後在訪問中對於陸方決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍發出「三連謝」。