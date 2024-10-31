北韓試射洲際飛彈強調「不放棄核武能力」 陸國防部9字回應

北韓今天於台灣時間6時11分從北韓內陸地區朝東北方向至少發射一枚彈道飛彈，落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。對此，中國國防部今天僅冷回應，「我們注意到有關報導」。

北韓領導人金正恩在今早發射洲際彈道飛彈前表示，這次射彈是為展現對抗敵人的意志，並強調絕對不會放棄強化核武能力。中國國防部今天舉行例行記者會，中國國防部新聞發言人張曉剛對於北韓試射洲際彈道飛彈僅做上述回應。

針對媒體進一步詢問，北韓派兵援俄赴烏克蘭作戰，中方如何評論以及是否會與俄羅斯與北韓進行溝通，張曉剛只是重申中方一貫立場表示，對於「烏克蘭危機」中方的立場是一貫的明確的，始終致力於勸和促談，推動政治解決。

今天有關於北韓軍事動向的相關提問，並未出現在中國國防部記者會的文字實錄中。

日本防衛省表示，北韓今天上午7時11分（台灣時間6時11分）左右從北韓內陸地區朝東北方向至少發射了一枚彈道飛彈，落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，並推估其飛行最高高度逾7000公里，飛行時間達86分鐘，雙雙創下新高。

至於有美國官員認為，中俄合作已經形成同盟關係，張曉剛則說，有關言論「蓄意曲解」中俄關係，誤導國際社會，對此表示反對。他並說，今年是中俄建交75年，雙方探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道，打造了不同於冷戰時期的大國關係新範式。