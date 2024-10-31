快訊

強颱康芮最新風雨預測出爐 「8縣市」明達到停班課標準

粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

獨／張肇良議員羈押中 助理酒駕疑二度肇逃「酒測值達1.49」

聽新聞
0:00 / 0:00

批美對台軍售「破壞中美關係」 陸國防部：幾件美制武器擋不了統一大勢

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛31日回應美國近期宣布批准價值19.88億美元對台軍售案。圖／取自大陸外交部
大陸國防部發言人張曉剛31日回應美國近期宣布批准價值19.88億美元對台軍售案。圖／取自大陸外交部

美國近期宣布批准價值19.88億美元對台軍售案，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS）和長程防空雷達系統。對此，大陸國防部發言人張曉剛31日在例行記者會上回應稱，幾件美制武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。中國人民解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力。

拜登政府在選前10天宣布對台軍售，美國國防安全合作署（DSCA）25日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。

張曉剛對此回應，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛指出，美方違背自身承諾，變本加厲武裝台灣，給台獨勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境，民進黨當局買美國的武器納投名狀，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工複合體。事實一再證明，台獨分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源。

張曉剛最後強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方切實認清武裝台灣、引火燒身的嚴重後果，不要在錯誤道路上越走越遠。幾件美制武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。中國人民解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台獨 美國 軍售

延伸閱讀

國防部：中共8架次軍機於台海周邊活動 國軍嚴密監控

《亞洲》取景台灣揭祕動物新行為 大勢男團SEVENTEEN獻唱動人心弦

國軍文藝金像獎頒獎…首增國際組賽事 國防部：戰略溝通

羅智先再砸20億入股網家 為何接連買下2家虧損電商？統一流通版圖3戰略

相關新聞

曾參與「利劍B」 遼寧艦宣布已完成年度遠海實戰化訓練

大陸海軍遼寧艦編隊近日在完成年度遠海實戰化訓練後返回母港，遼寧艦曾於本月14日加入共軍圍台軍演「聯合利劍-2024B」，...

批美對台軍售「破壞中美關係」 陸國防部：幾件美制武器擋不了統一大勢

美國近期宣布批准價值19.88億美元對台軍售案，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS）和長程防空雷達系統。對此，大陸國防...

首宗韓國人涉陸反間諜法被捕 韓企及僑民不安情緒高漲

一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國人，...

陸最高規格學習活動 眼尖網友指兩軍工系統幹部缺席

大陸省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中...

會見聯大主席 王毅：堅決抵制對多邊主義的不合則棄

大陸外交部長王毅與來自非洲喀麥隆的第79屆聯合國大會主席菲勒蒙（Philémon Yang）31日在北京會見。王毅表示，...

神19花6.5小時「進站」太空會師 70後80後90後歡喜同框

神舟19號載人太空船於10月30日凌晨4時許升空，進入軌道後，歷經約6.5小時後成功對接於太空站天和核心艙前向端口，3名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。