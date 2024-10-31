批美對台軍售「破壞中美關係」 陸國防部：幾件美制武器擋不了統一大勢

美國近期宣布批准價值19.88億美元對台軍售案，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS）和長程防空雷達系統。對此，大陸國防部發言人張曉剛31日在例行記者會上回應稱，幾件美制武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。中國人民解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力。

拜登政府在選前10天宣布對台軍售，美國國防安全合作署（DSCA）25日表示，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），兩筆軍售總額約19.88億美元。

張曉剛對此回應，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛指出，美方違背自身承諾，變本加厲武裝台灣，給台獨勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境，民進黨當局買美國的武器納投名狀，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工複合體。事實一再證明，台獨分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源。

張曉剛最後強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方切實認清武裝台灣、引火燒身的嚴重後果，不要在錯誤道路上越走越遠。幾件美制武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。中國人民解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。