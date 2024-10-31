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曾參與「利劍B」 遼寧艦宣布已完成年度遠海實戰化訓練

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸宣布，共軍遼寧艦編隊近日在完成年度遠海實戰化訓練後已返回母港。圖為遼寧艦資料照。圖／中新社
大陸宣布，共軍遼寧艦編隊近日在完成年度遠海實戰化訓練後已返回母港。圖為遼寧艦資料照。圖／中新社

大陸海軍遼寧艦編隊近日在完成年度遠海實戰化訓練後返回母港，遼寧艦曾於本月14日加入共軍圍台軍演「聯合利劍-2024B」，當時在台灣東部外圍海域活動。也曾於9月18航經台灣東北海域、10月22日夜間再由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。

央視報導，海軍遼寧艦編隊近日完成年度遠海實戰化訓練，順利返回母港。訓練期間，編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，開展實戰背景下多個科目綜合演練，官兵全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。

報導並提到，在南海某海域，遼寧艦和山東艦編隊首次開展雙航母編隊演練，錘鍊提升航母編隊體系作戰能力。此前，兩艦同泊三亞軍港，被商業衛星公司「空中巴士國防與太空」（Airbus DS）拍下罕見同框的衛星圖，香港軍事評論員梁國樑當時便分析，兩航艦同泊三亞軍港，相信將展開雙航艦碼頭合練，日後再移往海上合練戰術和編隊，海軍雙航艦戰鬥群將很快成型。

除了本月14日加入中共圍台軍演「聯合利劍-2024B」，遼寧號在22日夜間又由東沙附近海域經台灣海峽向北航行，沿著台海中線以西向北航行。當時國防部長顧立雄在立法院表示，遼寧號參加圍台軍演「聯合利劍-2024B」之後的動向，軍方都有密切掌握。

此前，遼寧號編隊9月18日凌晨航經台灣東北海域，並繼續向日本最南端的與那國島駛去，首次進入日本毗連水域。國防部當時發布聲明強調，在遼寧號編隊通過的這段期間，軍方一直對這些大陸艦艇進行監控、追蹤並採取相應措施。

國防部 聯合利劍 遼寧艦

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