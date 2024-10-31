會見聯大主席 王毅：堅決抵制對多邊主義的不合則棄

大陸外交部長王毅與來自非洲喀麥隆的第79屆聯合國大會主席菲勒蒙（Philémon Yang）31日在北京會見。王毅表示，反對單邊主義和霸權霸凌，堅決抵制對多邊主義合則用、不合則棄的錯誤做法；菲勒蒙稱，大陸為包括喀麥隆在內的廣大發展中國家提供無私支持，是國際事務中的穩定和建設性力量。雙方還就安理會改革等問題深入交換意見。

菲勒蒙在今年6月當選第79屆聯合國大會主席，並於9月10日接任。大陸外交部發言人林劍30日表示，菲勒蒙應王毅邀請，於10月30日至11月3日訪問中國大陸。

根據大陸外交部發布的消息，王毅強調聯合國大會是聯合國最具代表性和廣泛性的憲章機構，是各國平等協商、團結協作的重要平台，菲勒蒙在聯合國即將迎來成立80周年之際出任聯大主席，體現喀麥隆乃至非洲國家對聯合國的重視，中方願為其履職提供支持，繼續深化同聯合國的合作。

王毅表示，大陸始終是聯合國事業的支持者和貢獻者。希望聯合國堅持正確的歷史觀，做維護世界和平的正義力量，在熱點問題上發揮主導作用，以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。

王毅續指，要堅持正確的國際秩序觀，做多邊主義的建設力量，旗幟鮮明反對單邊主義和霸權霸凌，堅決抵制對多邊主義合則用、不合則棄的錯誤做法。堅持正確的全球治理觀，做完善全球治理的改革力量，擔負起提升全球南方代表性和發言權的歷史責任，讓多邊機構的力量對比更平衡、決策更民主。

菲勒蒙表示，大陸經濟快速發展、社會長期穩定，中國式現代化進程不斷取得新成就，已成為世界各國學習的典範。大陸堅持多邊主義，致力於維護以聯合國為中心的國際體系，倡導通過對話和平解決爭端，為包括喀麥隆在內的廣大發展中國家提供無私支持，是國際事務中的穩定和建設性力量。聯合國將繼續堅定恪守一個中國原則，並感謝中方長期以來對聯合國的堅定支持。