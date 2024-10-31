快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

華航迎戰強颱康芮驚險降落松機 落地那刻全機乘客鼓掌

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

陸倡兩岸融合 陸委會：福州平潭非台商投資首選

中央社／ 台北31日電

中國大陸倡議福建作為兩岸融合發展示範區，擬分別在福州、平潭推動產業合作園區、共同市場先行區域。陸委會表示，數據資料顯示，福州、平潭不是台商投資首選。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮昨在例行記者會上表示，持續推進福建、台灣經濟融合發展，福建、台灣經貿穩步成長，兩岸融合發展示範區是兩岸經貿合作緊密區域之一。

朱鳳蓮提到，將研究推出促進福建、台灣融合放寬市場准入特別措施，進一步優化福建涉台營商環境，推動廈門綜合改革試點、設立福州馬祖產業合作園區、建設平潭兩岸共同市場先行區域，深化福建、台灣優勢產業合作。

大陸委員會（陸委會）透過書面回應，「建設兩岸融合發展示範區」政策措施，這是中共20大以來對於台灣單邊的、一貫的「融合促統」軟硬兩手操作手法。

陸委會引用經濟部統計資料指出，福州、平潭非台商投資首選，今年至9月台商對福建投資僅占整體0.03%；台商赴陸投資也有急速下降趨勢，從2018年美金84.9億元（約新台幣2691億元）降至2023年美金30.4億元。

陸委會強調，相關調查結果顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感、無助益。

陸委會提到，中國大陸近年來經濟衰退、消費不振、企業經營環境惡化，中共拋出所謂「惠台」，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏台商、資金、技術與人才赴陸，藉此提振其內部經濟，這是一廂情願、不切實際的做法。

陸委會指出，政府主動關注台商在陸投資經營相關情形，另也提醒台商審慎評估在陸經營的政治經濟風險，避免落入中共政治操作統戰作為。政府將持續協助台商回台或轉往其他國家投資，以利企業長期發展。

台商 福建 經濟衰退

延伸閱讀

國台辦批賴總統 陸委會反嗆中共：搞文革才是民族敗類

雙城論壇扮演兩岸降溫角色 蔣萬安：待上海資料來送陸委會審查

冬季新品開賣！ 春水堂11月嚐「焙香麵茶拿鐵+肉圓、福州丸、滷雞翅」 茶湯會同推「焙茶拿鐵」

康芮來襲陸海警連3天侵擾金門海域 福建海警：依法開展常態化巡查

相關新聞

首宗韓國人涉陸反間諜法被捕 韓企及僑民不安情緒高漲

一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國人，...

陸最高規格學習活動 眼尖網友指兩軍工系統幹部缺席

大陸省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中...

會見聯大主席 王毅：堅決抵制對多邊主義的不合則棄

大陸外交部長王毅與來自非洲喀麥隆的第79屆聯合國大會主席菲勒蒙（Philémon Yang）31日在北京會見。王毅表示，...

神19花6.5小時「進站」太空會師 70後80後90後歡喜同框

神舟19號載人太空船於10月30日凌晨4時許升空，進入軌道後，歷經約6.5小時後成功對接於太空站天和核心艙前向端口，3名...

加對中國航司解禁 12月增直航班 明年1月溫哥華至北京恢復直飛

中國民航局30日宣布，經中國和加拿大兩國民航部門多輪磋商，中加雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。民航局稱，中加雙...

任中國籃協主席7年成績差 姚明請辭已准？ 副主席這麼說

中國媒體30日盛傳曾是知名球星的姚明已於10月25日請辭中國籃協主席一職，並且已獲准，只待官宣。不過，中國籃協副主席徐濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。