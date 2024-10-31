快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

華航迎戰強颱康芮驚險降落松機 落地那刻全機乘客鼓掌

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

北京鼎泰豐熄燈 民眾遺憾台灣家鄉味無法延續

中央社／ 北京31日電

北京鼎泰豐將於今天全數熄燈，暫別華北市場。許多民眾聽聞鼎泰豐停業的消息感到不捨與震驚，這幾天特別前往用餐，民眾向記者說，儘管鼎泰豐不是台菜，但味道是台灣的家鄉味，遺憾無法在北京延續。

經營華北地區鼎泰豐餐廳的代理商恆泰豐爆出股東經營權之爭，恆泰豐在8月底宣布華北地區的鼎泰豐門店將在10月31日陸續停業。

中央社記者在30日前往北京第一家鼎泰豐漁陽門市，許多常客趕在停業前特地前來用餐，遺憾這一味道無法在北京延續。

帶著小孩一同來用餐的鄭姓夫妻告訴記者，這家店吃了10幾年了，聽聞北京鼎泰豐要停業的消息感到震驚也很傷心，孩子要求在停業前一定要來吃最後一次。

鄭姓夫妻說，「覺得鼎泰豐吃的有這個價值，很喜歡這裡，覺得像台灣，覺得是台灣的家鄉味。」他們很希望鼎泰豐會再重回華北市場。

對消費者而言，鼎泰豐已成為思念台灣的一種滋味。一位在美國、台灣與中國大陸生活工作的民眾向記者說，「我們會在美國吃鼎泰豐，覺得有特別的情感。簡單來說就覺得更好吃」。

北京漁陽店的服務生黃敏從22歲就進入鼎泰豐工作至今已近9年。她說，第一次聽到要停業的消息，許多員工內心感到不捨，很多員工做了10幾年跟著品牌一起走了很長時間，從入職到結婚生子，很長的時間都是在鼎泰豐度過。

她向記者表示，近期許多常客會特別前來用餐並且告訴他們希望門店不要關掉，能夠感受到顧客的不捨。

北京漁陽店運營經理苗曉飛是山西人，在這家門店從基層做起一路工作15年。他向記者說，在鼎泰豐的歷練讓他學到許多管理上的知識，他也在鼎泰豐認識到自己的妻子，「可以說整整15年的青春在鼎泰豐」。

苗曉飛說，「有很多感情是放在這裡了」。

北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京恆泰豐唯一股東北京巨人公司22日在台北召開臨時股東會，宣布撤換恆泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任恆泰豐董事長，並稱將持續經營華北地區鼎泰豐餐廳。

不過，韓家宸方面認為，恆泰豐為中國公司，投資糾紛適用「中華人民共和國」法律。雙方團隊在28日接管不成，交接破局，鼎泰豐幾乎確定要先退出中國大陸華北市場。

北京 北市

延伸閱讀

李嘉誠在北京最後建案 特價房房價打7.6折出售

俄烏戰爭敏感時刻 俄副外長訪北京會大陸外長王毅

華北鼎泰豐經營權之爭 北京恒泰豐新董告舊董

「員工常掉淚」北京恆泰豐陷經營權爭議接管破局 股東嘆：心裡很不捨

相關新聞

首宗韓國人涉陸反間諜法被捕 韓企及僑民不安情緒高漲

一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國人，...

陸最高規格學習活動 眼尖網友指兩軍工系統幹部缺席

大陸省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中...

會見聯大主席 王毅：堅決抵制對多邊主義的不合則棄

大陸外交部長王毅與來自非洲喀麥隆的第79屆聯合國大會主席菲勒蒙（Philémon Yang）31日在北京會見。王毅表示，...

神19花6.5小時「進站」太空會師 70後80後90後歡喜同框

神舟19號載人太空船於10月30日凌晨4時許升空，進入軌道後，歷經約6.5小時後成功對接於太空站天和核心艙前向端口，3名...

加對中國航司解禁 12月增直航班 明年1月溫哥華至北京恢復直飛

中國民航局30日宣布，經中國和加拿大兩國民航部門多輪磋商，中加雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。民航局稱，中加雙...

任中國籃協主席7年成績差 姚明請辭已准？ 副主席這麼說

中國媒體30日盛傳曾是知名球星的姚明已於10月25日請辭中國籃協主席一職，並且已獲准，只待官宣。不過，中國籃協副主席徐濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。