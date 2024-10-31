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李嘉誠在北京最後建案 特價房房價打7.6折出售

中央社／ 台北31日電

陸媒報導，香港首富李嘉誠旗下企業位於北京的最後一個建案御翠園，推出50間特價房，相當打了7.6折出售。房地產人士指出，北京自9月底放寬房市限購後，在售建案普遍給予較大折扣，以低價開賣有利提升熱度。

據財聯社、經濟觀察報等陸媒報導，近期李嘉誠在北京朝陽區東四環的建案御翠園大降價，推出50間特價房，平均每平方公尺（0.3025坪）約人民幣7.5萬元至7.6萬元（約新台幣33.6萬元至34.1萬元）。

按照該項目此前備案價平均每平方公尺9.07萬元至9.97萬元計算，本次特價房銷售價格較備案價最高價格，相當於打了7.6折。

一名銷售人員於28日表示，25日開賣的50間特價房已賣完，價格落在每平方公尺7.5萬元至7.9萬元間。

報導指出，建案御翠園是李嘉誠在北京的最後一個建案，由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司開發，從2001年拿地至今已開發23年，建案逸翠園、御翠園分別於2005年、2024年開賣。

而這其實不是李嘉誠旗下公司第一次低價出售建案住房。今年4月，位於香港港鐵黃竹坑站港島南岸BLUE COAST的建案，與周邊二手房價相比，價格相當於打了7折；而在今年7月，位於東莞的建案海逸豪庭的特價房則以5折價格出售。

對於旗下項目頻頻降價，長實集團主席兼董事總經理李澤鉅在2024年度股東大會上曾表示，建案定價不可一概而論，建案是按照每個物業不同條件，包括所在位置、交通、周邊環境，及當時市場環境而定。

合碩機構首席分析師郭毅表示，9月30日北京宣布放寬房市限購後，市場成交量明顯回暖，目前在售建案也普遍給出較大折扣，御翠園價格低開的方式契合當下環境，起到撬動市場需求、提升建案熱度的作用，預計剩餘的房源價格會有所提升。

9月30日，北京市6部門聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，實施降低存量房貸利率、下調個人住房貸款最低自備款比例、加大住房公積金貸款支持力度、調減非京籍家庭購房社保或個稅繳納年限、調整通州區住房限購政策、取消普通住房和非普通住房標準等。

北京 房地產 李嘉誠

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