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首宗韓國人涉陸反間諜法被捕 韓企及僑民不安情緒高漲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，已引發大陸韓國企業和僑民的不安情緒高漲。（路透）
一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，已引發大陸韓國企業和僑民的不安情緒高漲。（路透）

一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國人，隨著消息傳開後，已引發大陸韓國企業和僑民的不安情緒高漲。

韓聯社報導，南韓外交消息人士30日透露，旅居安徽合肥的一名50多歲僑民A某去年12月因涉嫌觸犯《反間諜法》被大陸公安拘留，之後此案被移交至大陸檢方，檢方今年5月將其逮捕。

據悉，A某曾在三星電子晶片部擔任技術人員，2016年跳槽至大陸國產存儲公司長鑫存儲（CXMT）。長鑫存儲在創立初期接受政府扶持，展開進攻性投資策略，從三星電子挖走大批人才。中方認為，A某將長鑫存儲的機密外洩至南韓。

受此影響，大陸當地的韓國企業、外派人員、退休後在大陸重新就業的僑民們感到焦慮和擔憂。一名多年在大陸從事韓中技術合作工作的企業家表示，從韓國企業退休後到大陸再就業的技術人員或達數千人，規模較大，旅陸僑民不安情緒高漲。

2017年大陸觀察者網引述韓國亞洲經濟的一篇文章中指出，大陸企業當時正在有組織地挖走韓國優勢產業的人才，並且已經達到非常嚴重的程度。從化妝品、食品等基本生活用品領域，到資通訊、半導體、生物科技等高端領域，尤其是不少韓國人才正在幫助大陸半導體業崛起，讓韓國政府和業界高度緊張。

文章指出，即使連調查機關都已經出動，嚴防韓國內半導體尖端技術外洩，但卻還是沒能找到有效方案，盯住已經退休的技術人員再就業，有人甚至在韓國成立名為半導體諮詢公司，實際是人力資源外包中介，從韓企挖人送往大陸。韓國調查機關沒有能力阻止人才外流，各公司只能想辦法挽留自家人才。

半導體

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