陸最高規格學習活動 眼尖網友指兩軍工系統幹部缺席

大陸省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，雙雙缺席。

大陸國家主席習近平在這場研討班的開班式上表示，領導幹部特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責。要直面矛盾問題不迴避，應對風險挑戰不退縮，並強調確實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

香港星島日報指出，此類研討班是中國大陸規格最高的學習活動，除了中央領導人，舉凡省部級以上單位黨、政、軍負責人都需要參加。中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希和大陸國家副主席韓正都出席開班式，台下坐了300多名高級幹部。

星島日報引述YouTuber《中規中矩》發布的影片內容，根據央視新聞聯播畫面，《中規中矩》一一點出參加者有中共中央網信辦主任莊榮文、國安辦常務副主任劉海星、金融辦常務副主任王江、港澳辦常務副主任周霽和空管辦主任蔡劍江等人都參加，但獨缺雷凡培；在另一群大陸國務院系統參加者之中，有大陸國家糧食局局長劉煥鑫、大陸國家林業局局長關志鷗等人，獨缺張克儉。

《中規中矩》指出，雷凡培和張克儉都屬於航空科工系統，他們同時缺席這場重要的大會，顯然是不尋常的。他並盤點自去年開始因大陸火箭軍反腐而落馬的官員和軍工央企系統高管。

公開資料顯示，61歲的雷凡培出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，本身也是二十屆中央委員。