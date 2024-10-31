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韓國人違法陸反間諜法被捕 韓媒：未來可能再發生

聯合報／ 大陸中心／即時報導
一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸新版《反間諜法》被捕，據悉這名韓國人曾任職於長鑫存儲。（圖／取自長鑫存儲官網）
一名在大陸從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸新版《反間諜法》被捕，據悉這名韓國人曾任職於長鑫存儲。（圖／取自長鑫存儲官網）

一名在大陸中國從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國人。南韓朝鮮日報指出，有人提出，在捲入美中半導體戰的韓國半導體人員中，可能還會發生類似的事例。

大陸外交部29日證實，確有一名涉嫌從事間諜活動的韓國公民被依法逮捕，並稱已通知韓國駐中國大使館，但並未透露涉事人員的具體信息。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，綜合韓國媒體報導，這名現年50多歲的韓國人A某和妻子及兩個女兒居住在安徽省合肥市，曾是三星電子半導體部門員工，被捕前任職於一家中國晶片公司。

去年底，合肥市國家安全局將A某從家中帶走。A某在當地飯店被隔離調查了五個多月，直至今年5月才被檢方正式逮捕，目前被關押在合肥拘留所。

據稱，A某2016年起，先後在中國國產存儲巨頭長鑫存儲（CXMT）在內的三、四家中國半導體廠工作。

長鑫存儲創立於2016年，專注於動態隨機存取存儲晶片（DRAM）的設計、研發、生產和銷售，其產品廣泛應用於移動終端、電腦、服務器、虛擬現實和物聯網等領域。

朝鮮日報指出，合肥市國家安全局懷疑A某在長鑫儲存工作期間，向韓國方面洩露了晶片相關機密。但A某稱，他並不具備接觸中國晶片核心技術的權限。

今年1月，在俄羅斯幫助朝鮮伐木工人和脫北者的韓國傳教士也因間諜罪被捕。朝鮮日報表示，雖然案件性質略有不同，但今年7月在同盟國美國，與韓國國家情報院要員關係密切的韓半島專家也因涉嫌違反美國《外國代理人登記法（FARA）》而被起訴。美國指其沒有向美國政府申報，卻為韓國政府工作。

報導認為，近幾個月來類似事件不斷發生並非偶然。由於美國和中俄的對立，隨之而來的新冷戰局面、技術競爭的激化、烏克蘭和以色列戰爭等，世界正在打信息戰爭。因此，各國對他國的情報活動非常敏感。一些極權主義國家以間諜嫌疑逮捕外國人後，利用其與對方國家進行談判。

朝鮮日報指出，作為美國的同盟，被中朝俄包圍的韓國是激烈情報戰的對象，因此提醒居住在國外的韓國僑民應特別注意。

半導體 美國

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