快訊

MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

康芮來勢洶洶！ 北捷文湖線、淡水線等高架路段停駛

當心中年肥胖！你的身形和年齡同時增長？做好4件事保持健康體重

羅文嘉：兩岸交往原則是和平 歧異需要「談」

中央社／ 台北31日電

海基會秘書長羅文嘉表示，兩岸在「2024全球自由報告」評比得分差10倍，這是兩岸真實差異；兩岸交往最高原則是和平，雙方歧異需要用「談」來解決、非用戰爭。

海峽交流基金會（海基會）透過新聞稿表示，羅文嘉30日接受節目專訪，他於專訪中作出上述表示。

羅文嘉表示，自由之家（Freedom House）2024全球自由報告評比顯示，台灣得分94、中國大陸得分9分，這正是兩岸真實差異現況，雙方應該務實地面對，尋求符合現實狀況、具有未來趨勢的真正共識。

羅文嘉強調，兩岸交往最高原則是和平，兩岸歧異要用「談」來解決，非用戰爭，和平對話是解決兩岸歧異的最高優先原則，「戰爭沒有人是贏家，贏一時也未必贏永久，以為解決了目前的問題，其實創造未來更長時間的問題」。

關於未來如何與中國大陸交流，羅文嘉認為，除了「不要怕、不要急、也不要輕易相信」外，台灣更要做好準備，總統賴清德在國慶文告提出「4個不變」，根據陸委會民調結果，獲得主流民意支持，這是台灣的價值、台灣的利益。

羅文嘉表示，民眾長期將「國家」與「民族」、「政治」與「文化」等概念混淆一起，有人覺得自己是台灣人、也是中國人；若以「中華民國國民」和「中華人民共和國國民」的區別來看，就不會有混淆的問題。

他提到，「中國人」一詞定義的模糊造成了誤解，所謂Chinese其實是指「華人」，新加坡等很多國家也有華人，不過他們不會說自己是來自中華人民共和國的中國人。

羅文嘉強調，台灣是移民社會，人民組成包括來自不同年代從中國大陸來的漢人，也就是華人，以國民身分來說，現在就是台灣人。台灣有許多新住民加入，可能是越南裔或印尼裔，現在當然也是台灣人；過去的身分來源與現在的國家認同應該區隔清楚。

台灣人 羅文嘉

延伸閱讀

有意贈送對岸「和平之鹿」遭打槍 羅文嘉批對岸：送軍機艦來是敵意

羅文嘉想送「和平之鹿」給福州 國台辦打槍：譁眾取寵

羅文嘉到台南談「人生風景」 分享從客家小孩到從政歷程

海基會秘書長羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器

相關新聞

陸最高規格學習活動 眼尖網友指兩軍工系統幹部缺席

大陸省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中...

韓國人違法陸反間諜法被捕 韓媒：未來可能再發生

一名在大陸中國從事半導體相關工作的韓國人因涉嫌違反大陸去年7月1日實施的新版《反間諜法》被捕，成為第一個被適用該法的韓國...

中國漫記／賓士、英特爾都翻車 京東為何仍找楊笠代言

楊笠網路聲量高，卻與中國男性水火不容，最近的事件是京東的男性消費者以退會員給楊笠、也給京東一次教訓。 2021年底的楊笠，甚至被網友直接舉報到了廣電總局，罪名是：「（脫口秀）演出內容涉嫌性別歧視，多次辱罵全體男性，煽動群眾內部矛盾，製造性別對立，不利於中國特色社會主義和諧發展。」 但，為什麼一大批主要以男性為主要客群的品牌依舊競相奔赴著請她代言？資深記者黃國樑為你帶來脈絡式解答。

陸海警擾金門 海巡頂10級風驅趕

受康芮颱風影響，金門海域昨日陣風達十至十一級，中國大陸啟動「大風召回」防颱警報，陸籍漁船就近返港避風，海警船卻連三天侵擾...

推動兩岸觀光 陸台都要對方鬆綁

大陸國台辦發言人朱鳳蓮卅日在例行記者會上再度喊話民進黨政府，正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作...

陸再談九二共識 羅文嘉提良性互動3基礎

針對陸委會、海基會官員近期接連發言否認「九二共識」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指出，「九二共識」雖然是各自以口頭方式表述的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。