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陸再談九二共識 羅文嘉提良性互動3基礎
針對陸委會、海基會官員近期接連發言否認「九二共識」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指出，「九二共識」雖然是各自以口頭方式表述的共識，但其過程和內容均有明確的文件和文字記錄，「鐵證如山、有據可查」。
朱鳳蓮在昨天例行記者會上，藉由大陸官方媒體提問，以相當大的篇幅闡述「九二共識」形成過程。她說，「九二共識」的核心意涵是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」；「九二共識」之所以重要，是因為它明確界定了兩岸關係的性質，即大陸和台灣同屬一中，兩岸不是「國與國關係」、也不是「一中一台」。這不僅符合客觀事實，也符合雙方各自現行相關規定，使兩岸可擱置分歧、建立互信，打開交往與對話的大門。
針對朱鳳蓮相關談話，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉透過書面回應重申，根據客觀歷史資料，與一九九二年雙方往來文件，在在證明「九二無共識」，用虛構的、不存在的內容，做為兩岸發展的框架和限制，絕非兩岸人民真正幸福。羅文嘉表示，兩岸良性互動的基礎是：第一，正視中華民國主權存在事實；第二，接受台灣自由民主體制；第三，尊重台灣人民民主選擇。
對於羅文嘉日前表達，有意贈送福州動物園一對梅花鹿，並取名為「和和」、「平平」，朱鳳蓮則說，「贈送禮物的基礎是要有誠意。與其沒有誠意地譁眾取寵，不如做點實事」。
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