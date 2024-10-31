推動兩岸觀光 陸台都要對方鬆綁

大陸國台辦發言人朱鳳蓮卅日在例行記者會上再度喊話民進黨政府，正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民赴大陸旅遊問題上採取切實舉措。

陸委會對此回應，今年一至八月，國人赴陸已達一八二點九萬人次，呼籲陸方要加快加大（旅遊）政策鬆綁。政府將持續觀察大陸「懲獨廿二條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估妥適處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

針對兩岸觀光旅遊開放，朱鳳蓮昨日在國台辦例行記者會上表示，自二○二○年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，至今仍罔顧島內主流民意，無視台灣旅遊業和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除「禁團令」，近期還以所謂「安全疑慮」為由拒絕台灣旅遊業界包船申請，是台灣旅遊業困境的始作俑者。

朱鳳蓮說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

她並稱，台灣旅遊人數及產值逆差均創歷史新高，突顯台灣旅遊業者及基層民眾處境愈加艱困，揭示民進黨當局倒行逆施不斷損害旅遊業者和民眾的利益福祉。

朱鳳蓮還表示，今年以來台灣同胞來往大陸的數據再次表明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是台灣同胞的共同心聲。大陸將持續完善增進台灣同胞福祉的制度與政策，繼續為台灣同胞來大陸創造條件，提供便利，讓大家願意來、留得住、發展好。

就兩岸小三通，朱鳳蓮說，小三通是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道。希望民進黨當局以兩岸人民福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現小三通全面正常化。