陸神舟十九號與太空站完成對接 6太空人「會師」

據中國載人航天工程辦公室公眾號，大陸神舟十九號載人太空船於10月30日凌晨4時許順利升高，進入軌道後，成功對接於太空站天和核心艙前向端口，三名太空人順利進駐中國太空站天和核心艙，並與神舟十八號三名太空人順利會師。至此，「70後」「80後」「90後」太空人齊聚「天宮」，完成中國大陸航太史上第五次「太空會師」。

搭載神舟十九號載人太空船運載火箭，30日凌晨4時27分，順利在甘肅酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好，發射圓滿成功。

執行神舟十九號載人飛行任務由蔡旭哲、宋令東、王浩澤（女）三名太空人組成。其中蔡旭哲擔任指令長，太空人宋令東、王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」青年。王浩澤是中國大陸目前唯一的女航太飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航太飛行任務的女性。

太空船入軌後，將依照預定程序與空間站自主快速交會，神舟十九號太空人乘組將與神舟十八號太空人乘組進行交接。在空間站工作生活期間，三位太空人將多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實（試）驗與應用，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。