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陸神舟十九號與太空站完成對接 6太空人「會師」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸神舟十九號順利升空後，在載人飛船與空間站組合體成功實現自主快速交會對接後，30日12時51分，在軌執行任務的神舟十八號航天員乘組順利打開艙門」，迎接神舟十九號三名航天員入駐中國空間站。（新華社）
大陸神舟十九號順利升空後，在載人飛船與空間站組合體成功實現自主快速交會對接後，30日12時51分，在軌執行任務的神舟十八號航天員乘組順利打開艙門」，迎接神舟十九號三名航天員入駐中國空間站。（新華社）

據中國載人航天工程辦公室公眾號，大陸神舟十九號載人太空船於10月30日凌晨4時許順利升高，進入軌道後，成功對接於太空站天和核心艙前向端口，三名太空人順利進駐中國太空站天和核心艙，並與神舟十八號三名太空人順利會師。至此，「70後」「80後」「90後」太空人齊聚「天宮」，完成中國大陸航太史上第五次「太空會師」。

搭載神舟十九號載人太空船運載火箭，30日凌晨4時27分，順利在甘肅酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好，發射圓滿成功。

執行神舟十九號載人飛行任務由蔡旭哲、宋令東、王浩澤（女）三名太空人組成。其中蔡旭哲擔任指令長，太空人宋令東、王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」青年。王浩澤是中國大陸目前唯一的女航太飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航太飛行任務的女性。

太空船入軌後，將依照預定程序與空間站自主快速交會，神舟十九號太空人乘組將與神舟十八號太空人乘組進行交接。在空間站工作生活期間，三位太空人將多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實（試）驗與應用，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。

目前，神舟十八號太空人乘組進駐太空站已滿六個月。按照計劃，神舟十九號在軌駐留期間，神舟十九號航天員乘組將迎接天舟八號貨運飛船和神舟二十號載人飛船的來訪，計劃於明年4月下旬或5月上旬返回東風著陸場。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭，30日凌晨4時27分在酒泉衛星發射中心點火發射。（新華社）
搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭，30日凌晨4時27分在酒泉衛星發射中心點火發射。（新華社）

太空人 成功

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