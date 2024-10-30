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王毅：歐盟對陸電動汽車加徵關稅 違反自由貿易原則

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外長王毅告訴芬蘭外長瓦爾托寧，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背世貿規則，違反自由貿易原則。（新華社）
大陸外長王毅告訴芬蘭外長瓦爾托寧，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背世貿規則，違反自由貿易原則。（新華社）

歐盟10月30日起正式對中國電動車徵收懲罰性反補貼關稅，連同一般關稅稅率，自中國進口的電動車最高將被徵收45.3%關稅。對此，大陸外長王毅30日在北京與芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談時指出，歐盟此舉，明顯違背世貿規則，違反自由貿易原則。

根據大陸外交部新聞稿，王毅指出，中國始終認為開放才能進步，保護主義沒有前途，普惠包容的經濟全球化符合各方利益。希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化，通過對話協商妥善解決分歧，共同維護中歐關係大局。

此外，王毅還表示，中芬傳統友好，建交以來始終相互理解、相互尊重，兩國關係保持長期健康發展，成為中歐關係中重要的穩定性因素。2017年，兩國元首共同決定將中芬關係提升為面向未來的新型合作夥伴關係，這一定位在中國對外關係中獨一無二，充分體現了中芬關係的特殊性和與時俱進。

根據大陸外交部新聞稿，瓦爾托寧表示，芬蘭同中國保持長期穩定的雙邊關係，明年將迎來建交75周年。芬方期待同中方密切合作，落實好兩國元首達成的重要共識，加強在低碳、綠色能源、循環經濟等領域合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

瓦爾托寧並稱，作為歐盟成員，芬蘭希望歐中關係保持建設性發展，支持雙方加強合作、妥處分歧。中國是全球重要大國，致力於維護世界和平，期待中方為解決烏克蘭危機等國際熱點問題發揮更大作用。

大陸外長王毅30日在北京與芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談時表示，希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化。（新華社）
大陸外長王毅30日在北京與芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談時表示，希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化。（新華社）

歐盟 王毅 芬蘭

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