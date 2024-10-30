香港要建兩個「藝術品拍賣生態圈」

香港早已是全球三大藝術品拍賣市場之一，港府有意令香港出現兩個「藝術品拍賣生態圈」，一個在已有的西九龍文化區，一個在未來要建的「機場城市」。

港府署理文體旅局長劉震周三回覆立法會議員口頭質詢時說，據香港政府統計署數據，去年香港在藝術品、珍藏品及古董的交易金額達約港幣1,055億元；全球三大國際拍賣行都要在香港設立亞太區總部，繼拍賣行富藝斯及蘇富比，佳士得的亞太區總部今年在香港開幕。

劉震稱，香港未來會有兩個「藝術品拍賣生態圈」，分別設在機場城市及西九文化圈。在西九文化區會帶頭建設香港文藝創意產業鏈，未來西九管理局會推動建立完整的藝術品文易生態圈，吸引海內外具規模的拍賣行、藝廊等進駐，擴大香港藝術品交易的優勢，港府正全方位推動相關政策措施，致力落實香港成為中外文化藝術交流中心的地位。

而在香港機場，機管局早前已提出涉及千億港元投資的機場城市發展計劃，港府正與機場管理局就發展機場城市藝術產業生態圈而規劃，並將於明年上半年制定擴大機場城市發展大綱。劉震說，香港機管局將在明年上半年設定發展大綱，公布發展詳情。

劉震說，港府投資推廣署為拍賣行及藝術畫廊策劃及落實業務發展及後續服務提供一系列協助，包括提供市場資訊、協助申請簽證、介紹新夥伴及供應商、策劃外展項目、協助評估新增長機遇等。為吸引更多藝術人才來港，政府亦把多種藝術專業納入人才清單，為其提供毋須申請工作簽證或進入許可的入境便利。