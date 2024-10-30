陸批淡化光復節 陸委會：中共對抗日戰事沒貢獻

中國大陸國台辦今天再批評，民進黨不紀念光復節。陸委會回應，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中犧牲奉獻、取得勝利；中共圖謀擴大與鞏固勢力，對於戰事毫無貢獻。

大陸委員會（陸委會）30日晚透過書面表示，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，中共只圖謀擴大、鞏固自身勢力，對於戰事毫無貢獻，沒有資格對中華民國說三道四。

陸委會批評，中共歷來搞文革、簡化漢字、對俄國施加的不平等條約視而不見，這才是數典忘祖、民族敗類。

陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台海現狀，也是客觀事實，呼籲中共正視兩岸現實，相互尊重。

陸委會對於中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮於例行記者會上提到「賴清德當局妄圖以武謀獨，完全是蚍蜉撼樹、不自量力」發言做出回應。

陸委會提到，對於中國大陸國台辦「罵街式」發言感到驚訝，這樣的鄙俗粗暴作風，不僅不是中華文化內涵，也毫無基本格調。

中國大陸國台辦30日上午舉辦例行記者會。朱鳳蓮對於「民進黨當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義」提問表示，台灣光復回歸，這是包括台灣在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，值得兩岸同胞共同紀念。

朱鳳蓮提到，民進黨政府不紀念台灣光復，反而一再地宣揚荷蘭、日本等外國殖民台灣的歷史，藉以「構建台獨史觀」，為「新兩國論」虛構歷史依據，「這是典型的數典忘祖、民族敗類」。