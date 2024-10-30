國台辦批賴總統 陸委會反嗆中共：搞文革才是民族敗類

大陸國台辦30日再批賴清德總統不紀念光復節，更稱其「數典忘祖、民族敗類」，同時也酸賴總統近日表示「有信心守護國土海疆」是「蚍蜉撼樹、不自量力」。對此，陸委會反酸國台辦，「罵街式的發言」不是中華文化內涵，也毫無基本格調，更反嗆中共搞文革才是民族敗類。

繼上周發布新聞稿批民進黨淡化與否認台灣光復的歷史意義，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日又說，「賴清德當局」不僅不紀念台灣光復，反而構建「台獨史觀」，是典型的「數典忘祖、民族敗類」。

此外，賴總統日前表示，未來七年將完成11艘千噸級船艦，有信心守護「國土與海疆」。朱鳳蓮則對此回應，賴清德當局妄圖「以武謀獨」，完全是蚍蜉撼樹、不自量力，是死路一條。

陸委會30日透過書面表示，對國台辦「罵街式的發言」感到驚訝，這樣的鄙俗粗暴作風，不僅不是中華文化內涵，也毫無基本格調。

陸委會強調，抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事毫無貢獻，「沒有資格對中華民國說三道四」。中共歷來搞文革、把漢字簡化、對俄國施加的不平等條約視而不見，「才是數典忘祖、民族敗類」。

陸委會指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是台海現狀，也是客觀事實。呼籲中共正視兩岸現實，相互尊重。