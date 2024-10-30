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陸推進兩岸融合 陸委會：台商對「惠台政策」普遍無感

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會30日表示，陸方「建設兩岸融合發展示範區」完全是一廂情願、不切實際的做法；台商對大陸惠台政策也普遍無感。（圖／本報系資料照片）
陸委會30日表示，陸方「建設兩岸融合發展示範區」完全是一廂情願、不切實際的做法；台商對大陸惠台政策也普遍無感。（圖／本報系資料照片）

大陸國台辦30日表示，將全力推進兩岸融合發展示範區建設取得新進展、展現新成效。對此，陸委會表示，這完全是中共一廂情願、不切實際的做法；福州、平潭並非台商投資首選，台商對大陸惠台政策也普遍無感。

在中共總書記習近平本月中旬赴福建考察談論「兩岸融合」後，福建29日公布最新一批17條惠台措施，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也在例行記者會表示，將在落實台胞台企同等待遇、促進閩台經濟融合發展上邁出更大步伐。

陸委會30日透過書面表示，陸方「建設兩岸融合發展示範區」政策措施，是中共「二十大」以來對台單邊一貫設定的「融合促統」軟硬兩手操作手法。

陸委會表示，近年中國大陸經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化，中共提出所謂惠台融台措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘吸台商及國人之資金、技術及人才赴陸，完全是一廂情願、不切實際的做法，並藉此提振其內部經濟。

陸委會表示，所謂「強摘的瓜不甜」。查經濟部統計資訊，福州、平潭並非台商投資首選（今年至9月僅占對閩投資0.03%)，且整體台商赴陸投資並未增加，反而呈現急速下降趨勢，從2018年84.9億美元（占台灣整體對外投資37.3%），降至2023年30.4億美元（占11.4%）。據相關調查，台商對大陸「惠台」或補貼政策，普遍多表無感、無助益。

陸委會表示，政府主動關注台商在陸投資經營相關情形，提供諮詢服務，並持續提醒注意在陸經營政治經濟風險，協助台商回台或轉向其他國家投資，以利企業長期發展。政府將持續提醒台商應審慎評估赴陸政經風險，避免落入中共政治操作統戰作為。

台商 經濟衰退 陸委會

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