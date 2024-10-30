美國大選後的兩岸態勢 寇健文：實際僵局不變

美國總統大選下周登場，牽動美中台局勢。政大政治系、東亞所特聘教授寇健文認為，由於美中台三方都沒有意願改變現狀，美國大選後的兩岸關係將呈現「口頭善意不變、實際僵局不變」。

政大國關中心30日上午舉行「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」，邀集多名學者從政治、軍事、區域、經濟等角度分析美國大選後中美及兩岸關係的可能走向。

寇健文在會上指出，目前川普當選可能性較高，但就算賀錦麗當選，美中兩國在科技、貿易、軍事、外交等各方面的競爭的格局基本不變，兩人做法可能會有點不同，但科技供應鏈脫鉤、去風險、出口管制等是不會改變的。

對於兩位候選人帶來的台美關係，他認為，賀錦麗大概會「拜規賀隨」，跟盟邦關係維持拜登時期，台美關係的可預期性相對較高。相反的是，川普不只對付敵人也對付盟友，且以自我、以美國為中心，不惜犧牲別的國家，若川普當選，台灣來自美國的政治、經濟壓力與索求可能會增加。

寇健文指出，從中國角度看美中關係，也是以「對抗為主、合作為輔」，所以只能管控風險。當中美都認為處於變動、不安全的狀態，採取的方法就會以鬥爭、對抗為主。這對政策的影響，就會強調科技自主、擴大軍備、建立內需、擴大外交影響力，因此中國的政策方向也不會改變。

他續指，中國對台的「兩手策略」也不會改變，但會以「硬的一手」為主，因為近年已成功掌握對台議題的主導權。中共不是不改變，是一直在改變，而是在不發生戰爭的狀態下去改變。對台灣來說，戰略自主空間是被壓縮的。

此外，台灣因素也會牽動兩岸與中美互動關係。寇健文以領導人性格切入指出，賴清德總統是理想主義者，且堅持原則，不在原則上讓步，碰到意見不同、有競爭時，就用「鬥爭」的方式，從520上任後的對外關係、兩岸關係處理、內政處理都是如此，所以台灣內部也沒有改變現狀的動能。

至於如何提升台灣的戰略自主？寇健文指出，包含能力與意願兩層面。前者包含增加軍購、戰備準備、強化社會韌性，或是增加經濟實力，以及增強與美國的聯盟關係。降低對手使用武力的意願方面，在賴政府不接受「九二共識」，兩岸無法直接溝通的情況下，有些訊息可能夠過美方傳遞，依賴間接性溝通穩定兩岸關係。

他並認為，賴政府會不斷表達「兩岸、兩國互不隸屬」的概念，但也會考慮不引起中共以強烈手段來應付，用字遣詞時會拿捏，不會隨便超越所謂的「紅線」，在這樣模糊漸進的空間裡，繼續推動自身戰略。整體來看，除非中美兩個大國有大變化，台灣的戰略會維持現況。