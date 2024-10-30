中國神舟19號發射成功 為2030年載人登月計畫做準備

中國神舟19號載人飛船今日順利發射，3名太空人已進入空間站。華爾街日報報導，此舉是為2030年前讓中國太空人登月計畫做準備。而中國在與美國的太空競賽中，展現愈發不懼風險的雄心。

搭載神舟19號載人飛船的長征二號F遙19運載火箭，今日凌晨4時27分在酒泉衛星發射中心點火發射，成功將載有3名太空人的神舟19號載人飛船送入預定軌道，目前已順利與空間站組合體交會對接，將替換已在站近半年的神舟18號3名太空人。

華爾街日報（WSJ）30日報導，中國如今在太空領域，比過去任何時候都更加接近美國的水平。神舟19號的3名太空人將在中國空間站駐留約6個月，並進行一系列實驗，為2030年前讓中國太空人登月計畫做準備。

同時，美國也希望在此之前重返月球。報導引述美國官員指出，贏得與太空競賽不僅是國家榮譽的問題，還有兩國都對月球南極蘊藏的資源具有興趣，包括可以轉化為水或氧氣的水冰，這可能對未來人類登陸月球至關重要。

報導指出，在美中太空競賽中，兩國正採取不同策略來爭奪未來太空探索領導地位。美國開放私營公司執行太空任務，結果好壞參半。

先前有兩名美國太空人搭乘波音（Boeing）的星際飛機（Starliner）前往國際太空站，卻無法按照原定日期返回，需要多停留數個月；而馬斯克（Elon Musk）麾下的太空探索科技公司（SpaceX）開發出可重複使用助推器的火箭，中國在這方面尚未能與之匹敵。

中國的太空探索則被控制在共產黨手中，外部公司只能發揮有限的作用。中國航天部門的官員表示，這種安排具有戰略優勢，集中決策使他們能夠提前多年設定目標，然後穩步向目標邁進。同時，中國政府高層支持，也使中國太空領域發展充滿信心和雄心。

今年6月，中國成為第一個從月球背面帶回岩石樣本的國家，這是中國迄今取得的最大進展。中國還打算在2028年前後實施從火星取回第一批土壤樣本的任務。在美國的類似任務面臨延誤以及成本上升的情況下，中國可能先於美國達成。

報導指出，自從大約十年前中國首次讓月球車登陸月球後，中國愈發有興趣展開高風險的太空任務。

而中國想要在2030年前載人登月計畫面臨一個難題，即執行這項計畫的火箭「長征十號」有效載荷不足。然而中國並沒有推遲計畫，打算採用2枚運載火箭分別將月球登陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員則從飛船進入月球登陸器。

中國航天部門的官員表示，他們有信心能夠完成這項任務。