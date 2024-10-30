康芮來襲陸海警連3天侵擾金門海域 福建海警：依法開展常態化巡查

受康芮颱風影響，金門海域陣風高達10至11級，不過中國海警船30日上午又有4艘海警船侵擾金門限制水域，這已經是連續3天逼近我方水域。「中國海警」微信公眾號發布，30日福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。

「中國海警」微信公眾號指出， 10月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

福建海警上次執法巡查是在10月14日，當日配合解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習，派出4支海警編隊對台灣展開環島巡航管控任務。海警局發言人劉德軍表示，這是按一個「中國原則」依法管控台島的實際行動。