若賀錦麗勝選 馬振坤：中共對台「灰區行動」持續緊縮

美國總統大選下周將登場，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤30日表示，如果賀錦麗當選，中共對台的「灰區行動」還會持續緊壓；若是川普當選，則要觀察是否會有軍事戰略的調整。如果新任美國總統不改變現有台海的「戰略模糊」政策，共軍壓迫台灣到最後會不會採取「極限軍事施壓舉動」，必須警覺。

政大國關中心30日上午舉行「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」，馬振坤於會上就美選前後的美中及台海軍事情勢進行預測分析。

就中美軍事關係，馬振坤指出，自中美防長五月在香格里拉對話期間舉行會談後，中美軍事溝通機制開始恢復，而且雙方態度積極，目前中美雙方軍事關係「基本維持相對穩定的狀態」。可以預期，一直到明年1月20日新任美國總統就任之前，中美軍事關係大致穩定。

若是川普當選，會否影響中美兩軍溝通？馬振坤認為，中美軍事溝通機制向來受到中美政治關係牽動，如果中美之間政治、外交、經貿等關係轉趨惡劣，第一個中斷的溝通機制會是軍事溝通。因此，如果川普上台後與中國的關係大體穩定，軍事溝通機制應該會持續。

就台海情勢，觀察兩位候選人的台海論述，馬振坤指出，賀錦麗的發言基本延續拜登政府基調，強調一中政策以及台灣有權利自我防衛，美國要提供台灣自我防衛的能力。川普比較跳Tone，曾說若中共犯台，將對中國抽最高200%關稅，也稱會直接轟炸北京，但也提過習近平與他是好朋友。這就區隔出二人當選之後台海政策的差異性，賀錦麗將維持台海政策一貫的「戰略模糊」 。

然而，馬振坤直言，美國台海政策的戰略模糊「是失敗的」，無法有效嚇阻中共的「灰區行動」操作。共軍沒有入侵台灣，但在台灣周邊實施軍事施壓，壓縮台灣的防衛縱深，例如抹掉台海中線，聯合利劍軍演圍著24浬線、12浬線步步進逼，「從戰術層次對台施壓，從戰略層次測試美國底線」，惟美國沒有辦法對中共「切香腸式」的軍事舉動提出有效反制。

馬振坤評估，如果是賀錦麗當選，中共對台的灰區行動不但不會終止，還會持續緊壓。當然美國會持續提供台灣防衛性的武器，協助台灣自我防衛能力，但是這無以嚇阻共軍進逼台灣周邊戰略空間的做法。

馬振坤續指，如果是川普當選，川普曾說，若中共犯台將轟炸北京，「這是另一種戰略思維，可以解讀為美國要軍事介入台灣不是介入台海，而是直接炸北京，這是截然不同的場景」，可觀察這樣的軍事戰略調整足不足以對中共形成嚇阻。

馬振坤指出，如果新任美國總統不改變現有台海的「戰略模糊」策略，共軍對台灣現階段的灰區行動不但不會停止，還會持續緊縮，壓迫到最後會不會對台灣採取「極限軍事施壓舉動」，包括對台灣本島、外島或者周邊海域採取小型、短暫、局部、有限、懲罰性的舉動等，來測試美方紅線，必須警覺。

至於我方面對中共「灰區行動」是否已如「溫水煮青蛙」？馬振坤坦言，共軍已找到美國台海「戰略模糊」的突破口，而國軍絕不是「坐看」共軍的這些舉動，而是非常了解我們面對的形勢與潛在危險，也充分利用共軍「灰區行動」強化我方的軍事反制能力。

馬振坤也提到，國際社會正合作應對中共「灰區行動」，例如中共推動「台海內海化」的結果，反而是讓更多外國軍艦以航行自由的名義穿越台海，這證明國際社會有採取反制措施。