地方官員頻傳遇害 專家：中國基層治理失敗

中國近期頻傳基層幹部遇害事件，專家鄧聿文表示，這反映了中國政府治理的系統性失敗，並在基層表現得尤為突出。

據陸媒紅星新聞，湖北宜昌一名女性社區書記25日在社區服務中心被闖入兇徒持刀殺害。疑兇為社區附近攤販，據指兩人因攤位問題發生矛盾。

美國之音中文網今天刊發中國問題專家鄧聿文的文章指出，最近數月包括山西長治、山東臨沂、山東鄒平、河南漯河、河北邯鄲、江西安福及湖南相繼發生地方官員遭民眾殺害事件，被害官員多來自基層。

對於中國基層幹部容易成為行兇者攻擊目標一事，鄧聿文分析，基層官員處在行政第一線，直接與群眾打交道，「得罪人的事由他們來做，壞人由他們來扮」，而基層官員平時驕橫跋扈慣了，官民關係差，「基層幹部的被殺，更多呈現一種隨機性，是由工作中的矛盾引起的」。

至於基層官員被害今年特別多的現象，這位專家認為與中國整體經濟不佳有關，「由於中國經濟出現嚴重困難，當局特別是基層政府更要去搜刮民脂民膏，出現和群眾的衝突也就難免」。

不過，鄧聿文強調，經濟困境客觀上可能會導致官員被殺的機率增加，但兩者並非必然關係，「根本的還是反映了中國當局治理的系統性失敗，此種系統性的治理失敗在基層表現得尤為突出」。

他分析，基層政府作為中共政權的神經末梢，承擔著上級層層加碼的任務，而中共內部的監督是上對下的監督和約束，未在官和民之間劃出清晰的權利鴻溝，因此當官員越出權利邊界侵犯了民眾利益，也不能有效治官。

加上基層幹部在上級考核壓力下只重結果，不問手段，「什麼弄虛作假，欺壓百姓，甚至使用暴力都可以，這當然就造成群眾和幹部的嚴重對立」。

鄧聿文強調，這種基層治理的失敗不是目前才出現，但如今表現得最嚴峻。

他說，湖北第二師範學院教授賀海波稍早前的調研文章曾指出，中國基層治理普遍有「治理失真」的問題，而「治理失真可能只是一種委婉說法，實際就是中國基層治理的失敗」。

這位專家說，對於這種失敗，中國歸咎於官僚系統的形式主義，為此去年特意提出了「整治形式主義為基層減負若干規定」和「關於防治『指尖上的形式主義』的若干意見」兩份文件，前不久並召開「『指尖上的形式主義』全國整治工作動員部署會議」，作出系列禁止性、限制性規定。

不過，在鄧聿文眼中，中國官方是「以形式主義的方式去整治形式主義」，但形式主義的根源是權力不受限制、不受制衡和不受監督，以致在權力體系內，「官大一級壓死人」。

他指出，形式主義導致基層治理失敗，民殺官不過是這種治理失敗的極端表現。