警告美烏「俄3枚洲際飛彈均擊中目標」 普亭：核武確保國安

俄烏戰爭持續之際，警告美國與烏克蘭，俄羅斯軍隊29日在總統普亭監督下舉行核武演習，發射3枚洲際彈道飛彈均擊中目標，俄羅斯總統普亭表示，俄國不打算介入新的軍備競賽，但是會將核力量維持在充足準備，「核武是確保國家安全的最後手段」。

大陸央視新聞報導，根據俄羅斯國防部當地時間29日公布，在俄羅斯戰略核力量演習期間，俄軍從西北部的普列謝茨克航太發射場（Plesetsk Cosmodrome），向位於遠東的堪察加半島的庫拉靶場發射「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。

位於鄂霍次克海的俄羅斯「奧列格大公」號核潛艇和位於巴倫支海的俄羅斯「新莫斯科斯克」號核潛艇，從水下發射「輕舟」（Sineva）和「布拉瓦」（Bulava）洲際彈道飛彈。

此外，俄軍圖-95戰略轟炸機，完成了演習期間空射巡航飛彈的發射任務。

另據俄國防部網站發布的影片和消息，俄羅斯國防部長貝洛索夫29日通報稱，俄戰略威懾力量演訓所設定的任務已全部完成，所有飛彈均擊中目標。

當天，俄羅斯總統普亭在莫斯科克里姆林宮，透過視訊連線的方式出席俄軍戰略核力量演習。

普亭發表講話稱，俄羅斯無意捲入軍備競賽，但會把核力量維持在必要水準。使用核武器是俄確保國家安全的「極其特殊的最後措施」，「三位一體」核力量仍是俄羅斯主權和安全的可靠保障，能解決俄羅斯戰略威懾問題，也是保持核均勢和力量平衡的全球穩定的客觀因素。

普亭表示，俄羅斯現代化核武器裝備率已達約94%。俄方將根據計畫把戰略火箭軍的武器裝備更新為新型固定和移動發射飛彈系統，這些裝備將「具備更高精度、更短發射準備時間及更精確反飛彈系統」。