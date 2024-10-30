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「和平之鹿」遭打槍 羅文嘉批對岸：送軍機艦來是敵意

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會副董事長羅文嘉日前提出，擬贈送一對「和平之鹿」給福州，遭大陸國台辦冷回「不如做點實事」，羅文嘉對此回應，呼籲對岸放棄極權專制、加入世界民主陣營，「這就是實事做事」。（圖／海基會提供）
海基會副董事長羅文嘉日前提出，擬贈送一對「和平之鹿」給福州，遭大陸國台辦冷回「不如做點實事」，羅文嘉對此回應，呼籲對岸放棄極權專制、加入世界民主陣營，「這就是實事做事」。（圖／海基會提供）

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前提出，擬透過與大陸海協會協調，贈送一對「和平之鹿」給福州動物園的想法，但30日遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮冷回「不如做點實事」，要回到「九二共識」。對此，羅文嘉回應，對岸送軍機軍艦環台軍演來，反映的是敵意與恐嚇，呼籲對岸放棄極權專制、加入世界民主陣營，「這就是實事做事」。

羅文嘉本月16日在大坵島表示，願送一對梅花鹿給對岸，取名和和、平平，代表台灣人追求和平的信念與價值。

朱鳳蓮30日在例行記者會上表示，贈送禮物的基礎是要有誠意，「與其沒有誠意地譁眾取寵，不如做點實事」。回到堅持「九二共識」的共同政治基礎，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，兩岸兩會才可以開展溝通協商，推動兩岸交流合作。

對此，羅文嘉30日透過書面回應表示，我們的心意是送和和平平梅花鹿，代表善意與和平。對岸是送軍機軍艦環台軍演來，反映的敵意與恐嚇。國際社會歡迎的當然是和平、善意，不會是敵意與惡意。

羅文嘉說，我們呼籲對岸放棄極權專制、加入世界民主陣營，「這就是實事做事，也是兩岸未來真正的光明大道」。

針對國台辦強調，要回到堅持「九二共識」的共同政治基礎，羅文嘉重申，根據客觀歷史資料，與一九九二年雙方往來文件，在在證明「九二無共識」，用虛構的、不存在的內容，做為兩岸發展的框架和限制，絕非兩岸人民真正幸福。

羅文嘉並指，兩岸良性互動的基礎是：第一，正視中華民國主權存在事實；第二，接受台灣自由民主體制；第三，尊重台灣人民民主選擇。

九二共識 梅花鹿 羅文嘉

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