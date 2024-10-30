賴清德稱守護國土海疆 陸國台辦：台灣沒有所謂「國土與海疆」

總統賴清德日前表示，未來7年將完成11艘千噸級船艦，有信心守護「國土與海疆」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此說，「台灣是中國的一部分」，沒有所謂「國土與海疆」，她並說，賴政府在所謂「備戰謀獨」上的投入越多，對台灣老百姓的民生照顧就越少，最終對台灣帶來的危害就越大。

大陸國台辦30日舉行例行記者會，持續就賴清德近日的言論做出抨擊。朱鳳蓮說，賴清德當局勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的最大威脅，是台灣陷入兵兇戰危險境的最大亂源。賴清德當局妄圖「以武謀獨」，完全是蚍蜉蝣、不自量力，是死路一條。

至於近日台灣的高中生「戰時青年服勤同意書」引發討論，朱鳳蓮也說，民進黨當局蓄意「以武謀獨」，強迫台灣青年充當炮灰，是對廣大台灣民眾特別是台灣青年安全福祉的最大威脅。

朱鳳蓮說，只有堅決反對「台獨」，台海和平才能得到切實保障，台灣民眾才能安心無憂，台灣青年才有更好未來。

朱鳳蓮也引述民調稱，民進黨支持度創下7個月來新低，認為反映台灣民眾對賴清德謀「獨」挑釁的擔憂和不滿，再度表明要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗是島內（指台灣）主流民意。

她說，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「台獨」幻想，不要在錯誤道路上冒進狂飆，否則必將自食惡果。

至於陸委會副主委梁文傑，近日對杭州市政府率團來台參加「兩湖論壇」，提醒南投縣府遵守兩岸交流相關規範，和稱「國統會」、「國統綱領」終止適用是「維護台灣人民選擇未來的自由意志」。

朱鳳蓮說，民進黨當局對此（兩湖論壇）橫加阻撓、設置各種限制，體現了其言行不一的虛偽面目，也充分反映出其百般阻撓兩岸交流合作的「台獨」本性。她還說，民進黨當局打著所謂「自由」的幌子，綁架民意，拉台灣老百姓為「台獨」墊背，其心可誅、其行可恥，相信廣大台灣同胞對此有清醒認識，不受蠱惑，不被裹挾。