劉復國談美選後兩岸局勢：未來四年兩岸關係會比較坎坷

美國大選投票日倒數7天，政大國關中心在30日舉辦「2024年美國總統大選與兩岸關係座談會」，政大國關中心兼任研究員劉復國觀察，目前觀察到川普可能當選的機率超越賀錦麗，他也提出若川普當選後可能對台灣帶來的衝擊，並提醒，台積電應考慮是否擴大在美國投資。

在產業方面，川普曾提到美國在半導體產業的工作機會全部都被台灣產業拿走，雖然美國產業界和政治界了解這項議題的人知道這是選舉語言，但股票市場確實有反應，從這一點來看可以預測，川普當選後會出現的地緣政治壓力，台積電必須就要考慮是否擴大在美國的投資。

在台海關係上，劉復國預估川普會延續他在第一任期時的台海做法，雖然會全力支持台灣，但台灣也需要交保護費，他認為這是川普作為生意人的本質，因此在這方面台灣也必須要有所準備。

在東亞局勢上，由於川普更重視美國優先，相比民主黨在東亞地區與各國組建聯盟的做法，川普或許會更傾向於和各國之間採取雙邊作為，加上目前兩岸關係緊繃，劉復國預判未來這四年兩岸關係會比較坎坷。

為什麼判斷川普的勝選機率會高於賀錦麗，劉復國提出三個影響因素，一是10月初颶風海倫橫掃美國東南方的佛州、北卡羅萊納州等多個州，受災的幾州受到非常大的影響，民眾對於美國中央政府的災情救助表現並不滿意。

其次是以色列和伊朗之間的戰事，以色列擴大戰事攻擊黎巴嫩，又準備跟伊朗全面性展開攻擊，劉復國觀察，有些美國年輕朋友雖支持民主黨，但是看到戰事擴大，他們不願意美國介入其他不太相干的戰爭，因為一旦擴大政爭，年輕人就有可能會被徵兵，因此他們會更傾向選擇能夠不擴大戰場的總統候選人，而川普此前便不斷提及，只要他上台就要立即讓俄烏戰爭停止。

最後是川普作為候選人非常善於利用舞台，相對來說賀錦麗競選的準備時間又相對短，即便川普提出某些誤導性論點，像是稱美國非法移民吃貓狗，但選民對這件事情的看法可以容忍，認為川普提出的問題確實存在，至於論點是否真實，輿論並沒有去批判他。

劉復國最後強調，目前觀察到川普當選的機率比較高，因此提出目前民主黨之外可能有的作法，當然最後的決定因素，還要在大選之後任命哪些內閣的成員才能更具體地看出未來走向。