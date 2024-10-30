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川普再提「台灣交保護費」 陸國台辦：台灣隨時變棄子

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國共和黨總統候選人川普日前再次就台灣議題表態，引發關注。（美聯社）
美國共和黨總統候選人川普日前再次就台灣議題表態，引發關注。（美聯社）

美國總統大選鄰近，近日共和黨候選人川普再度提及，「如果台灣要美國保護，就該繳保護費」，若中共對台動武將加徵關稅等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日評論說，美國究竟是想「保台」還是「害台」，相信大部分台灣同胞已經作出理智判斷，清楚知道美國奉行的永遠是「美國優先」，台灣隨時可能從「棋子」變成「棄子」。

朱鳳蓮30日主持大陸國台辦例行記者會，就美中台三方關係，以及美國總統拜登政府至今已對台17次軍售，和共軍今年兩度圍台軍演，國防部長顧立雄表示，若共軍鎖台國際不會坐視不管等議題做出回應。

朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海陷入緊張動盪的根源。

朱鳳蓮表示，民進黨炒作「大陸威脅」，是為欺騙台灣民眾，操弄「反中抗中」，為「依外謀獨」、「備戰謀獨」找藉口，希望廣大台灣同胞認清「台獨」分裂的極端危險性，和大陸一道共謀和平、共護和平、共享和平。

她抨擊，美國不斷打「台灣牌」，執意對台軍售、武裝台灣，圖謀「以台制華」，一再向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，助長民進黨當局進行「台獨」冒險挑釁。

朱鳳蓮要求，美方應採取實際舉措恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，將美領導人「不支持台獨」的承諾體現在具體行動上，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。同時，她強調「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」。

朱鳳蓮也說，大陸始終致力於維護台海和平穩定、促進兩岸同胞交流合作，但對「台獨」分裂和外來干涉絕不會聽之任之。「我們所採取的措施是堅決捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定、保障兩岸同胞根本利益的正當必要之舉。」

台獨 朱鳳蓮 美國

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