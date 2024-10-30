批賴清德淡化「台灣光復」 陸國台辦：民族敗類

本月25日是台灣光復79周年，當天總統賴清德赴金門主持古寧頭戰役75周年紀念活動，對此，陸方近日多次抨擊民進黨刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義。在30日的記者會上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮繼續批評說，「賴清德當局」不僅不紀念台灣光復，反而構建「台獨史觀」，是典型的「數典忘祖、民族敗類」。

上周，國台辦曾發布新聞稿表示，民進黨淡化與否認台灣光復的歷史意義，認為「台灣光復回歸祖國」值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。

在30日上午召開的記者會上，朱鳳蓮再度指出，台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，值得兩岸同胞共同紀念。賴清德當局不僅不紀念台灣光復，反而一再宣揚美化荷蘭、日本等外國殖民台灣的歷史，藉以構建「台獨史觀」，為其「新兩國論」虛構歷史依據。

她說，這是對「中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭」勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，是典型的「數典忘祖、民族敗類」。

朱鳳蓮說，陸方注意到近期台灣多個團體、各界人士以多種方式紀念台灣光復，希望廣大台灣同胞堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，堅決反對「台獨」分裂，與大陸同胞一道共同維護台海和平穩定、追求和平統一美好未來，共享「身為中國人」的尊嚴和榮耀。

另對於台南市孔廟文化基金會執行長石牧民的言論在近日引發討論，朱鳳蓮說，台灣各地的孔廟源自大陸，是兩岸同根同源、同文同種的證明，「台獨」勢力利用各種手段和伎倆搞「漸進台獨」、「去中國化」，干擾破壞兩岸關係發展，用心險惡，危害巨大。