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諷經濟部「海外種電」是轉移焦點 國台辦：推進福建與金馬通電

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
在金廈通水的基礎上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日重申，大陸推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等。圖／報系資料照
在金廈通水的基礎上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日重申，大陸推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等。圖／報系資料照

經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓、日本設綠電廠，透過海底電纜或船運將綠電運回台的「海外種電」構想，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日說，這是民進黨面對缺電問題束手無策、轉移焦點的把戲，她並提到，大陸明確提出推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等，願力爭早日實現這些「美好願景」。

朱鳳蓮30日主持國台辦例行記者會，會上，有媒體就我經濟部的「海外種電」計畫，詢問國台辦的評論，還說在目前金廈已經通水的前提下，大陸是否願意向台灣供電？

朱鳳蓮回應說，注意到了有關報導，這無非是民進黨面對台灣缺電問題束手無策、轉移焦點的把戲罷了。

她說，台灣經濟發展長期面臨缺水、缺電等難題，本來可透過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展來推動解決。但民進黨當局為謀取一己私利，置台灣民眾利益福祉而不顧，一味進行政治操弄，致使島內（指台灣）缺水缺電等問題愈演愈烈。

朱鳳蓮表示，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）明確提出，推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等，我們願與島內各界共同努力，排除干擾，力爭早日實現這些美好願景。

她說，民進黨當局應正視台灣民眾及產業界訴求，停止阻撓破壞兩岸交流合作及融合發展的算計，停止損害兩岸關係的行徑。

同場記者會上，朱鳳蓮也就中共總書記習近平日前在福建考察的發言，做出進一步表述。她說，大陸將深入學習貫徹習近平在福建考察重要講話精神，全力推動《意見》貫徹工作取得新進展，展現新成效，形成一批標誌性成果，在完善兩岸融合政策體系上、落實胞台企同等待遇上、促進閩台經濟融合發展上、擴大閩台社會人文交流上邁出更大步伐。

朱鳳蓮 民進黨 經濟發展

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