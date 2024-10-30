快訊

以色列、烏克蘭與中國 賀錦麗與川普外交旋律有何異同

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

淘寶雙11再出新招 攜OKmart推「20公斤級」跨境免運包裹超取

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
淘寶宣布與OKmart攜手合作多項取貨優惠並全面升級免運取貨服務。圖／淘寶提供
淘寶宣布與OKmart攜手合作多項取貨優惠並全面升級免運取貨服務。圖／淘寶提供

淘寶天貓海外台灣分站免運超取服務攻勢不斷，30日宣布與OKmart攜手合作，推出台灣消費者期盼多時的「重量級」跨境免運包裹取貨服務，將跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤。

淘寶天貓海外台灣事業部總經理劉慧娟說：「這次和OKmart展開合作，優化了淘寶在台灣的超商取貨服務組合，有效的覆蓋更多元商品類型，對消費者來說，也可依照採購的商品狀況，彈性選擇最合適、方便的超商通路取貨。」

淘寶天貓海外台灣分站指出，與OKmart合作的超取服務，即日起全台服務啟動，第一波示範門市近200間將以雙北地區為主，並於雙11前陸續於全台實體門市上線，台灣消費者20公斤以下跨境包裹超取能力完全解封。

同時，OKmart也與淘寶推出雙11限定的優惠活動，只要到OKmart指定活動網頁登陸，還有機會抽中iPhone 16、人民幣100元折20元的優惠碼等多樣超優惠大獎，讓今年雙11的購物過程更添樂趣與驚喜。

此外，「淘寶如貨至寶開運車」活動也已展開，透過改裝扭蛋車全台巡迴，隨時隨地為路上民眾帶來神祕驚喜，民眾只要現場打卡即可免費參加扭蛋抽獎，最大獎更有機會獲得日本來回機票等好禮，淘寶雙11第二波活動熱烈出發，讓台灣消費者易如反掌獲得多重好運！

2024年淘寶雙11購物狂潮第二波，即將在10月31日晚間8點接力引爆，跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方85折起的超優折扣；並且超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，即可享海運超商取貨或海運宅配免費送達。

消費者 淘寶 雙11

延伸閱讀

名酒引流效應？飛天茅台跌至2000元 黃牛嘆虧大了

淘寶「雙11」購物節啟動 飛天茅台再「跳水」單價跌近8000元

OKmart推「農會直送」專區開賣全國農特產品！「新埔香米」小袋裝更實惠

hololive船長預計近期將與阿夸見面：身為媽媽轉了全套她喜歡的扭蛋

相關新聞

批賴清德淡化「台灣光復」 陸國台辦：民族敗類

本月25日是台灣光復79周年，當天總統賴清德赴金門主持古寧頭戰役75周年紀念活動，對此，陸方近日多次抨擊民進黨刻意淡化、...

若川普上台 陸料宣布更強力刺激方案

大陸全國人大常委會第十二次會議十一月四至八日在北京舉行，會議期間恰逢美國總統選舉。路透報導，知情人士稱，中國考慮批准在未...

川普再提「台灣交保護費」 陸國台辦：台灣隨時變棄子

美國總統大選鄰近，近日共和黨候選人川普再度提及，「如果台灣要美國保護，就該繳保護費」，若中共對台動武將加徵關稅等，大陸國...

習近平促美改變對台獨立場 遭拒

路透報導，兩名知情美國官員透露，中國大陸國家主席習近平去年底曾要求美國總統拜登改變美國對台灣獨立立場的說法，要求美國官方...

陸海警船擾金門 連2日越界

受康芮颱風影響，金門南方水域海象惡劣，眾多船隻進港避風，但中國大陸海警繼前天侵擾金門限制水域，昨天再集結四艘海警船闖入，...

賴清德稱守護國土海疆 陸國台辦：台灣沒有所謂「國土與海疆」

總統賴清德日前表示，未來7年將完成11艘千噸級船艦，有信心守護「國土與海疆」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此說，「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。