淘寶雙11再出新招 攜OKmart推「20公斤級」跨境免運包裹超取

淘寶天貓海外台灣分站免運超取服務攻勢不斷，30日宣布與OKmart攜手合作，推出台灣消費者期盼多時的「重量級」跨境免運包裹取貨服務，將跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤。

淘寶天貓海外台灣事業部總經理劉慧娟說：「這次和OKmart展開合作，優化了淘寶在台灣的超商取貨服務組合，有效的覆蓋更多元商品類型，對消費者來說，也可依照採購的商品狀況，彈性選擇最合適、方便的超商通路取貨。」

淘寶天貓海外台灣分站指出，與OKmart合作的超取服務，即日起全台服務啟動，第一波示範門市近200間將以雙北地區為主，並於雙11前陸續於全台實體門市上線，台灣消費者20公斤以下跨境包裹超取能力完全解封。

同時，OKmart也與淘寶推出雙11限定的優惠活動，只要到OKmart指定活動網頁登陸，還有機會抽中iPhone 16、人民幣100元折20元的優惠碼等多樣超優惠大獎，讓今年雙11的購物過程更添樂趣與驚喜。

此外，「淘寶如貨至寶開運車」活動也已展開，透過改裝扭蛋車全台巡迴，隨時隨地為路上民眾帶來神祕驚喜，民眾只要現場打卡即可免費參加扭蛋抽獎，最大獎更有機會獲得日本來回機票等好禮，淘寶雙11第二波活動熱烈出發，讓台灣消費者易如反掌獲得多重好運！

2024年淘寶雙11購物狂潮第二波，即將在10月31日晚間8點接力引爆，跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方85折起的超優折扣；並且超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，即可享海運超商取貨或海運宅配免費送達。